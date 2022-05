Elemental: l’ultimo film in arrivo della Disney Pixar

Ascolta questo articolo

Svelato il titolo del nuovissimo film Pixar in arrivo in estate 2023, Elemental, sarà tutto un concept art sugli elementi della natura, lei infatti sarà rappresentata come una fiamma e lui come una goccia di acqua, il film diretto da Peter Sohn il regista de il bellissimo “Il viaggio di Arlo“, avrà come protagonisti Ember e Wade vivranno tutti insieme in città come elementi della natura pacifici.

Essi scopriranno le loro similitudini, la storia è la biografia del regista nato a New York, figlio di coreani emigrati in America che lavorano in un grande negozio nel Bronx, e si è domandato e se questi elementi fossero vivi in realtà? Sohn ha partecipato alla realizzazione di Up, Wall E e Ratatouille.

Ma soprattutto come doppiatore di molti iconici personaggi dell’animazione Pixar: è stato Emile, il fratello di Remy in Ratatouille e il Capitano Brace in Wall-E. In attesa di vederlo gustiamoci Buzzlightyear, al cinema dal 15 giugno, spin off della serie Toy Story; Tra questi personaggi fatti di terra, fuoco, acqua e aria troveremo dunque i nostri due protagonisti, una ragazza dal carattere decisamente poco incline all’accondiscendenza e un ragazzo che, al contrario, è abituato a lasciarsi (letteralmente) trascinare dalla corrente.

“Eravamo tra le tante famiglie che si sono avventurate in una nuova terra con speranze e sogni, tutti mescolati in una grande insalatiera di culture, lingue e piccoli quartieri bellissimi. È questo che mi ha portato a Elemental”. spiega Sohn, Elemental è un film d’animazione la cui tematica principale è quella della mescolanza culturale e sociale.

Infatti, verrà mostrato come elementi differenti tra loro come acqua, fuoco, terra e aria cerchino di vivere insieme integrandosi al meglio. Nel profilo ufficiale Instagram possiamo vedere le prime immagini del titolo che non si sa se in Italia si chiamerà così e se sarà distribuito da Disney plus come nel caso di Red, e i disegni dei due protagonisti.