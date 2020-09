È polemica sull’ultimo film di Ezio Greggio: “Offende i morti della pandemia”

Dopo lo stop forzato per via della quarantena, il cinema italiano prova a ripartire all’insegna della comicità. Una delle pellicole che per prime racconterà come gli italiani abbiano affrontato le difficili settimane della pandemia è Lockdown all’italiana, progetto che tra le altre cose segna il ritorno al cinema di Ezio Greggio.

Lo storico conduttore di Striscia la Notizia, insieme con Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis, si calerà nella drammaticità di un Paese sconvolto dall’imperversare del Covid-19. Tra convivenze forzate, smart-working e l’esigenza di praticare una minima attività sportiva, i quattro interpretano le vicende di due coppie afflitte da una crisi che il confinamento domestico rischia solo di aggravare.

Con queste premesse, pur raccontando in maniera ironica la quarantena, il film si candida a lanciare alcuni spunti di riflessione riguardanti l’incapacità di risolvere i problemi e di condividere gli stessi spazi. Sotto questo punto di vista, la pandemia è la causa di forza maggiore che sconvolge la quotidianità, catapultando i protagonisti in una nuova realtà che permette di scoprire i lati più sconosciuti e inaspettati del partner.

Tra i tanti internauti che hanno apprezzato il progetto, dicendosi ansiosi di assistere al film che segna l’esordio di Enrico Vanzina alla regia, c’è stato qualcuno che non ha affatto condiviso il tema trattato. “Mmm ideona proprio… 35000 morti… scuole che non si capisce una se*a… e facciamo una commedia su una delle pagine più tristi della Repubblica Italiana… come se fosse successo 100 anni fa…”. ha scritto un utente di Instagram.

Alla polemica che ne è scaturita, Ezio Greggio ha cercato di smorzare i toni, facendo presente che prima di arrivare a facili conclusioni, bisognerebbe andare al cinema a vedere il film. Una volta visto, si avrebbe modo di capire che quella realizzata è una commedia amara ma comunque non irriverente. In altre parole non avrebbe nulla a che vedere con i morti da Coronavirus, ma si focalizzerebbe sulle mille difficoltà che le coppie italiane hanno dovuto affrontare durante il tragico periodo del lockdown. Anche Enrico Vanzina ha risposto alle accuse, precisando che dopo aver toccato la morte con mano, non sarebbe affatto in grado di scherzare su un tema così serio e profondo.