È morto Carlo Croccolo, ex spalla di Totò e attore nel film "Tre uomini e una gamba"

Nella mattinata del 12 ottobre, a Castel Volturno, è scomparso l’attore Carlo Croccolo. L’annuncio arriva direttamente dalla sua pagina Facebook con un breve comunicato: “Questa mattina, alle prime luci dell’alba, si è spento il maestro Carlo Croccolo. Ha vissuto una vita straordinaria come straordinario è stato il suo talento.I funerali si terranno domani, domenica 13 ottobre, alle ore 16 ,presso la Chiesa San Ferdinando a Piazza Trieste e Trento”.

Una carriera costellata di successi, in cui ha iniziato nel 1950 interpretando alla radio la commedia “Don Ciccillo si gode il sole” e al cinema con il film “I cadetti di Guascogna” diretto da Mario Mattoli. Negli anni ha collaborato con grandi attori come Totò, Eduardo De Filippo, Vittorio De Sica ed i più recenti Aldo, Giovanni e Giacomo.

La biografia di Carlo Croccolo

I suoi più grandi successi avvengono grazie alla sua collaborazione con Totò, ha preso parte infatti a capolavori come “47 morto che parla”, “Miseria e nobiltà”, “Totò lascia o raddoppia?” e “Signori si nasce”. A partire dal 1957 poi diventa anche il doppiatore ufficiale dell’attore napoletano, diventando l’unico autorizzato da Antonio De Curtis.

Si guadagna il suo spazio anche in televisione esordendo nel 1956 nello sceneggiato “L’Alfiere” e con una presenza nel “Il Musichiere” e “Za-bum n.2”. Dal 1996 al 1999 ha girato alcuni film televisivi come “Dio vede e provvede”, “Come quando fuori piove” e “L’ispettore Giusti”, tutti trasmessi su Canale 5. Negli ultimi anni ha lavorato a “Capri”, serie televisiva italiana prodotta da Rai Fiction.

Ma quando si parla di Carlo Croccolo è impossibile non citare la sua partecipazione nel film “Tre uomini e una gamba”, in cui interpreta il cav. Eros Cecconi, suocero di Aldo e Giovanni, in cui attende da loro sia il “Garpez”, una scultura di legno a forma di gamba, e il bulldog Ringhio.

Proprio la pagina Instagram del trio comico ha voluto ricordare l’attore con un breve post: “Un saluto di buon viaggio verso il cielo a Carlo Croccolo che ci ha tenuto a battesimo nel nostro primo film! Arrivederci suoceroooooooooo”.