È morto Billy Drago, il sicario senza scrupoli de “Gli intoccabili”

Il mondo dello spettacolo è in lutto per la scomparsa di Billy Drago, morto a Los Angeles all’età di 72 anni a causa di un ictus che non gli ha lasciato nessuna via di scampo. L’annuncio della scomparsa è stato dato dall’edizione online di Variety.

Nato in Kansas il 18 settembre 1946 con il nome di William Eugene Burrows, solo in un secondo tempo decise di utilizzare uno pseudonimo che potesse evitare di ingenerare confusione con lo scrittore e saggista William S. Burroughs, autore del romanzo “Pasto Nudo”. Fu così che scelse di utilizzare Drago, il vero cognome della madre, discendente di una famiglia di origini rumene.

L’attore americano dopo una prima parte della carriera cinematografica in cui cercò di affermarsi come stuntman, venne scritturato per interpretare ruoli per lo più da cattivo, di cui il più famoso rimarrà quello di Frank Nitti, lo spietato e sfacciato killer di Al Capone in “Gli Intoccabili“, pellicola cult di Brian De Palma del 1987.

Ancora oggi il film ispirato alla vita dell’agente federale Eliot Ness è considerato un capolavoro senza tempo del cinema hollywoodiano. Ambientato nella Chicago degli anni Trenta, la pellicola ha un cast d’eccezione. Compaiono infatti attori come Kevin Costner, Andy Garcia, Robert De Niro e Sean Connery, con quest’ultimo premiato con l’Oscar come miglior attore non protagonista.

Ma oltre a vestire i panni del gangster al servizio del più famoso criminale italo-americano, Billy Drago è apparso in oltre 100 film e serie televisive, recitando al fianco di Clint Eastwood nella pellicola “Il cavaliere pallido”, ma anche con Chuck Norris, non solo in “Delta Force 2: The Colombian Connection – Il massacro”, ma anche nella celebre serie televisiva americana “Walker Texas Ranger”. Inoltre è apparso nel film horror “Vamp”, ma anche in altri telefilm come “Automan”, “Moonlighting”, “Hill Street giorno e notte”, “X-Files”, oltre ad interpretare per cinque stagioni il ruolo del demone Barbas in “Streghe”.