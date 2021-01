Dopo un tragicomico rincorrersi di conferme e smentite, ora è ufficiale: Tanya Roberts è morta a seguito di una grave infezione al tratto urinario che si è estesa ai reni, alla cistifellea e per ultimo ha colpito irrimediabilmente anche il flusso sanguigno.

L’attrice 65enne si era sentita male il giorno della vigilia di Natale, mentre era a spasso con i suoi cani. Ricoverata presso l’ospedale Cedar-Sinar Medical Center di Los Angeles, la notizia della morte è stata inizialmente diffusa dal suo portavoce Mike Pingel, che aveva riportato alcune dichiarazioni precipitose di Lance O’Brien, compagno dell’ex modella il cui vero nome era Victoria Leigh Blum.

Il nosocomio in cui era in cura per quello che si credeva fosse un malore intestinale, ha però immediatamente smentito che l’attrice nata nel 1955 a New York fosse morta, innescando un giallo sulle reali condizioni di salute della donna, andato ad infittirsi nelle ore successive quando il compagno ha nuovamente dichiarato il decesso di Tanya Roberts, questa volta in maniera certa e definitiva. A quanto pare, la prima dichiarazione del compagno sarebbe stata formulata d’istinto e senza un preventivo confronto con lo staff medico.

L’attrice che negli anni Settanta si era fatta conoscere come modella, era comparsa in alcune note serie televisive d’Oltreoceano tra cui l’ultima stagione di Charlie’s Angels. Il successo planetario arrivò però a metà degli anni Ottanta, quando si distinse come protagonista della pellicola cult Sheena, regina della giungla.

Non da ultimo, nel 1985 Tanya Roberts fu chiamata a recitare al fianco di Roger Moore in 007-Bersaglio mobile. Fu proprio il suo ruolo della celebre Bond Girl Stacey Sutton a convincere Roger Moore che fosse giunto il momento di dire addio al personaggio di James Bond: dopo aver preso parte a sette capitoli della saga, l’attore morto nel 2017 si persuase che era troppo vecchio per continuare con 007 quando scoprì che la madre di Tanya Roberts era più giovane di lui.