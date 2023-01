È morta Gina Lollobrigida: l’attrice aveva 95 anni

Ascolta questo articolo

È morta nella giornata del 16 gennaio Gina Lollobrigida, tra le più grandi attrici del nostro paese. Infatti nella sua carriera, durata più di 70 anni, è stata diretta da moltissimi registi italiani conosciuti anche all’estero come Vittorio De Sica, Mario Monicelli, Pietro Germi e Mario Soldati.

Tra le prime a commentare la scomparsa di Gina Lollobrigida è Sophia Loren, rivali ma allo stesso tempo unite da profondo rispetto e amicizia, in cui si dichiara profondamente scossa e addolorata per questa notizia. All’attrice campana si aggiunge il cordoglio di Ornella Muti: “Con la scomparsa di Gina Lollobrigida se ne va un’altra grande stella del cinema italiano. Vedere che stanno morendo tutte la grandi star del cinema italiano mi fa un certo effetto, ho iniziato la mia carriera a soli 15 anni ed è molto doloroso vedere scomparire un intero mondo di artisti con cui ho collaborato”.

La lunga carriera di Gina Lollobrigida

Nata nel ’27 a a Subiaco, in provincia di Roma, inizia la sua carriera a 17 anni in cui interpretò il ruolo di Corinna nella commedia dal titolo “Santarellina” di Eduardo Scarpetta, padre di Eduardo, Titina e Peppino De Filippo, con la regia di Luigi Tenneroni.

I primi successi però arrivano verso la fine degli anni ’40 e inizio degli anni ’50 con “Campane a martello” e “Achtung! Banditi!” ottenendo un’importante popolarità anche in America. Infatti in questo periodo diventò protagonista di “Il tesoro dell’Africa” con Humphrey Bogart e Jennifer Jones e “Il maestro di Don Giovanni” accanto a Errol Flynn.

Sul piccolo schermo ha invece iniziato a recitare nel 1972 con la miniserie “Le avventure di Pinocchio” di Luigi Comencini interpretando la Fata Turchina e recitando al fianco di Nino Manfredi, Vittorio De Sica e Franco e Ciccio. Qui, nonostante si ritrovi al culmine della sua popolarità, decise di fare un piccolo passo indietro nel mondo cinematografico per dedicarsi a quello della fotografia, in cui riuscì a immortalare tra i tanti Paul Newman, Salvador Dalí, Henry Kissinger, David Cassidy, Audrey Hepburn ed Ella Fitzgerald.

Negli ultimi anni ha fatto parlare soprattutto per via della sua vita privata. Nel 2006 rilascia un’intervista a “¡Hola!” in cui afferma di volersi sposare con l’imprenditore spagnolo Javier Rigau, più giovane di lei di 34 anni. Successivamente si apre un caso in merito a questo matrimonio, ove l’attrice dichiarò di essere stata sposata con l’inganno attraverso una falsa procura da lei firmata e quindi la vicenda arrivò fino in tribunale. Il tutto, dopo anni di battaglia legale, finì con l’annullamento delle nozze alla Sacra Rota.