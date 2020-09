Dwayne Johnson, alias "the rock", positivo al Covid: l’annuncio sui social

Dwayne Douglas Johnson, conosciuto con l’appellativo di “the rock“, è un attore molto apprezzato a livello mondiale. La sua carriera è iniziata da wrestler per poi sfociare nel mondo cinematografico. Il primo film in cui possiamo notare l’uomo fu girato nel 2000. Durante la sua carriera ha partecipato a molti film tra cui “Baywatch”, “Fast & Furious”e “Jumanji”.

Possiamo notare la sua presenza in film di vari generi e grazie a questo la sua figura viene apprezzata da un vasto pubblico di tutte le età. L’ex wrestel è anche molto seguito sui social ed è proprio lì che ha deciso di comunicare un’importante notizia. Johnson ha comunicato ai suoi fan di aver contratto il Coronavirus. Come lui, sono risultate positive anche sua moglie Lauren e le loro figlie.

L’attore ha pubblicato un video su Instagram nel quale ha affermato di aver affrontato una delle sfide più impegnative e difficili insieme alla sua famiglia. L’uomo ha specificato di aver sempre adottato tutte le misure di protezione per evitare di ammalarsi ma il contagio è avvenuto tramite dei cari amici di famiglia i quali non sapevano di aver contratto il virus.

Durante la malattia, Dwayne Johson e sua moglie hanno dovuto affrontare un duro lavoro per arrivare alla guarigione mentre le due bambine, di 4 e 2 anni, hanno avuto un po’ di mal di gola per i primi giorni. L’attore ha detto “Ma sono felice di dirvi che io e la mia famiglia stiamo bene. Lo abbiamo superato. Non siamo più contagiosi e, grazie a Dio, siamo sani”.

The rock ha anche invitato i suoi fan ad indossare la mascherina poichè è la cosa giusta da fare per limitare la diffusione del Coronavirus. Le parole dell’attore sono state molto apprezzate. Il video ha raggiunto più di 4milioni di visualizzazioni in sole 8 ore.