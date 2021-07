Downton Abbey 2 rinviato: ecco la nuova data d’uscita del film

Brutte notizie per i fan di Downton Abbey, che dovranno aspettare ancora un bel po’ di tempo per vedere al cinema il sequel della celebre saga familiare ambientata nell’Inghilterra dei anni ’20. Tra i motivi che hanno reso necessario lo slittamento, anche gli stop e le restrizioni sanitarie dovute alla pandemia da Coronavirus.

La data iniziale per l’uscita del sequel della saga era stata fissata per il 18 dicembre 2021. Prima della riprogrammazione il produttore della serie inglese, Gareth Neame, aveva dichiarato: “E’ stato un anno particolarmente difficile per noi e tanti di noi sono stati lontani dalle famiglie e dagli affetti più cari”.

Stando alle ultime notizie che circolano in rete, l’uscita di Downton Abbey 2 è prevista per il 18 marzo del 2022. Dunque i fan della fiction non possono che pazientare fino a quel momento, magari rivedendo in streaming la prima stagione. A parte la nuova data di uscita, ci saranno dei cambiamenti anche nel cast?

Sulla scorta di quelle che sono le notizie raccolte in rete, non ci dovrebbero essere variazioni al cast. Tra gli attori confermati quindi Michelle Dockery (Mary Talbot), Matthew Goode (Henry Talbot) ed ancora Maggie Smith nel ruolo di Violet. Tra le new entries anche Hugh Dancy (interprete in Hannibal), Natalia Baye, Laura Haddock e Dominic West.

Se la notizia del rinvio dell’uscita di Downton Abbey 2 ha scontentato molti, di contro farà piacere apprendere che le riprese sono già iniziate da circa deu settimane. Sull’account ufficiale del movie sui social è stato infatti condiviso uno scatto, che riprende un ciak all’interno di una delle location molto ben conosciute dai telespettatori.

La saga della nobile famiglia inglese dei Crawley ha appassionato milioni di telespettatori. La trama si snoda nel racconto delle vicissitudini dei componenti della famiglia, ma anche dei loro devoti domestici. Il tutto è ambientato tra il 1912 ed il 1926. Pieno periodo del regno di Giogio V. La dimora che fa da cornice a questo romanzo complesso è quella di Downton Abbey, situata nello Yorkshire.