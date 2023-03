Domenica 12 marzo si terranno gli Oscar 2023

Si parte, domenica 12 marzo si terra’ l’attesissima 95 esima edizione degli Academy Awards e gli amanti del cinema stanno già facendo i loro pronostici, se dapprima Steven Spielberg con il suo autobiografico “The Fabelmans” era il favorito ultimamente Everything Everywhere All at Once, con nove candidature sembra farà incetta di Oscar.

Ma sono premiazioni veramente meritocratiche? Ad esempio Michelle Yeoh dovrà vedersela con la monumentale Cate Blanchett in Tar la direttrice d’orchestra paladina lgbt, e la “mamma” di Spielberg Michelle Williams, sarà la cinesina della lavanderia a cavarsela e a spuntarla? Eppure l’anno scorso Il potere del cane era il favorito ma ha vinto solo il premio alla regia.

C’è da dire che la candidatura alla migliore attrice non protagonista potrebbe andare all’incommensurabile Jamie Lee Curtis, ma l’Oscar è solo un proforma che nasconde la falsità dell’Academy come quando vinse Parasite o ci crede veramente nell’immigrazione cinese in America? Un altro caso clamoroso è dato da Brendan Fraser intorno al problema di grassofobia per la sua interpretazione in The Whale e sconsigliato alle persone in sovrappeso, vincerà come miglior attore per riscatto e redenzione e pietà da parte dell’Academy dopo la sua triste storia o a farla da padrone sarà il brillantinato Austin Butler interprete di Elvis, la cui acconciatura e hair style italiana è nominata agli Oscar?

Una rilevanza particolare va anche agli Spiriti dell’Isola con Colin Farrell che stavolta mette da parte il bello e dannato e dimostra una grandissima prova attoriale, accanto a Gleeson anch’egli nominato, nuova scoperta è anche “Niente di nuovo sul fronte occidentale” visibile su Netflix, un film di guerra perfettamente realizzato che potrebbe riservare molte sorprese.

Jimmy Kimmel sarà il presentatore della serata e quest’anno non ci sarà Will Smith quindi niente schiaffi a sorpresa, mentre Chris rock nel suo ultimo show spara a zero su di lui, si è addirittura pensato ad un centro di intervento nel caso qualcosa accada come l’anno scorso, quindi in attesa di domenica visibile su Sky Cinema Oscar, “The Oscar goes to?“.