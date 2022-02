La Disney continua il suo filone con protagoniste ragazzine adolescenti in lotta con il mondo, e dopo il successo di Encanto sbarca l’11 marzo su Disney plus, Red con anch’essa una fiaba ecologista, green con protagonista una ragazzina nerd, che si trasforma per tradizione di famiglia in un enorme panda rosso.

Preparatevi a ridere a crepapelle quindi dove La tredicenne Mei Lee combatte quotidianamente tra l’essere la figlia modello ed obbediente di sua madre, ed il caos della sua giovinezza. Red (Turning Red) è un film d’animazione del 2022 scritto e diretto da Domee Shi, al suo debutto alla regia.La pellicola è il 25º lungometraggio prodotto dalla Pixar Animation Studios.

La causa della trasformazione in panda rosso è dovuta al fatto che i suoi antenati avevano un legame mistico con essi.Toronto 2002, la protagonista Mei Lee quando si emoziona troppo si trasforma, e rappresenta in pieno gli anni della pubertà della crescita personale, la passione per le boy band il diventare una donnina.

Domee Shi punta davvero a far incontrare l’animazione occidentale con quella orientale:è la regista premio Oscar per il cortometraggio Bao, è la prima produttrice estera a realizzare un film Disney Pixar interamente da sola, cresciuta con gli anime e manga di Sailor Moon e Ranma 1/2, Mei Lee rappresenta un Hulk versione cartoon ma molto più tenero.

La regista si rivede nella ragazzina, il rosso delle prime cotte, delle guance, Secondo la regista, che tra le varie fonti d’ispirazione cita “Le metamorfosi” di Kafka, Mei Lee è sicura del fatto suo, la regista afferma che approdare nella Pixar per una donna è un sogno prima fatto di soli uomini. Chissà se anche in questa favola Disney aka manga giapponese, la protagonista farà prevalere il suo bel caratterino, come negli altri film Raya film Disney Pixar dove le protagoniste devono affrontare il proprio io.