“Diabolik”: Miriam Leone nel ruolo di Eva Kant è più sensuale che mai

Con l’inizio delle riprese di Diabolik, il lungometraggio live action dedicato al celebre personaggio dei fumetti creato da Angela e Luciana Giussani, sono stati diffusi anche i primi scatti di Miriam Leone, attrice che nel film si cala nella parte dell’affascinante Eva Kant.

Spalla insostituibile di Diabolik oltre che incarnazione della femme fatale per eccellenza, Eva Kant è senza dubbio la donna più ricercata dalla polizia di Clerville. Incantevole e seducente come poche, porta sempre a termine con freddezza ogni colpo milionario. A renderla unica è la sua tuta aderente nera, oltre ai capelli biondissimi raccolti in uno chignon.

Calarsi nei panni di un personaggio così iconico non è affatto semplice, ma stando a quanto documentato da alcuni scatti rubati dai fotografi di Chi, con Miriam Leone i fratelli Manetti avrebbero fatto centro. I due registi hanno sapientemente trasformato l’ex Miss Italia, che è ora entrata alla perfezione nel ruolo della compagna dell’antieroe capostipite del fumetto nero italiano.

Sul set delle riprese da poco iniziate a Bologna, Miriam Leone è apparsa a suo agio nella caratterizzazione di quella che è l’irresistibile ladra super sexy. Ovviamente per esaltare al meglio il suo indiscutibile physique du role, il rosso dei suoi capelli è stato sostituito con un biondo tendente quasi al platino.

A fianco della conduttrice di programmi Rai come Unomattina Estate e Unomattina in famiglia ci sarà Luca Marinelli che interpreterà il protagonista Diabolik, mentre Valerio Mastandrea darà il volto all’astuto oltre che ostinato ed integerrimo ispettore Ginko. Il cast interamente italiano si calerà in una storia ambientata nell’immaginaria Clerville degli anni Sessanta, e a detta di Marco Manetti: “sarà un film oscuramente romantico”.

Per le riprese la troupe dovrà spostarsi tra Courmayeur, Bologna, Milano e Trieste, città dove si darà ampio spazio all’incontro tra i due fuorilegge destinati a diventare complici oltre che amanti. Stando a quanto anticipato dalla produzione, la pellicola arriverà sul grande schermo nel 2020 e sarà distribuita da 01 Distribution.