"Deadpool 3": Emma Corrin di "The Crown" sarà l’antagonista

Continua ad arricchirsi il cast di “Deadpool 3“, attesissimo terzo capitolo dei film sul supereroe più irriverente dela Marvel. Dopo la notizia che Hugh Jackman farà ritorno per interpretare il ruolo di Wolverine, la star del film Ryan Reynolds ha rivelato ufficialmente chi interpreterà l’antagonista del nuovo film.

Si tratta dell’attrice britannica Emma Corrin, diventata famosa interpretando la Principessa Diana nella serie televisiva “The Crown” di Netflix. “Nuova aggiunta alla famiglia! La famiglia Deadpool, per chiarezza”, ha chiarito Ryan, che ha recentemente dato il benvenuto ad il terzo figlio con la moglie Blake Lively. “Che è proprio come una vera famiglia tranne che con meno imprecazioni… Benvenuta, Emma Corrin!‘.

Le trattative per l’arrivo di Emma nel cast erano iniziate già durante le vacanze di Natale, ma le negoziazioni per riuscire a programmare le riprese accomodando i molti impegni professionali della star hanno impiegato mesi, e la sua presenza è stata garantita solo negli ultimi giorni, riporta la rivista Variety. I dettagli del personaggio che andrà ad interpretare sono al momento sconosciuti, a parte il fatto che si tratterà dell’antagonista principale.

Shawn Levy dirigerà la pellicola, con Paul Wernick e Rhett Reese che torneranno a scrivere la sceneggiatura. Questo segnerà il primo film di Deadpool in cui i Marvel Studios lavoreranno fianco a fianco con Reynolds e il Team Deadpool, dopo che la Disney ha acquistato la Twentieth Century Fox, acquisendo i personaggi degli “X-Men”.

Emma, che si identifica come non binaria e usa il pronome loro, sta attualmente interpretando il personaggio principale in un adattamento del romanzo “Orlando” di Virginia Woolf presso il Teatro Garrick di Londra, diretta da Michael Grandage. Recentemente ha vestito su Netflix il ruolo della protagonista ne “L’amante di Lady Chatterley” al fianco di Jack O’Connell, ed ha recitato insieme alla popstar Harry Styles in “My Policeman“.