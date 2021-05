Sophia Loren riceve il suo settimo David di Donatello grazie al film “La vita davanti a sé”, che vede la regia del figlio Edoardo Ponti. La pellicola ha ottenuto un incredibile successo anche all’estero, siccome il brano “Io sì (Seen)” è stato nominato sia agli Oscar che per il David senza però portarsi a casa nessuna statuetta.

Dopo aver saputo della sua vittoria Sophia Loren si emoziona, venendo poi accompagnata sul palco da Carlo Conti e dal regista Edoardo Ponti. Qui svela che potrebbe essere il suo ultimo film da protagonista, anche se dopo più di sessant’anni ammette che senza cinema difficilmente potrebbe starci.

Le parole di Sophia Loren

L’attrice napoletana vince il suo ennesimo David di Donatello battendo le seguenti attrici: Vittoria Puccini protagonista del film “18 regali”, Paola Cortellesi che ha recitato in “Figli”, Micaela Ramazzotti con il film “Gli anni più belli” e Alba Rohrwacher con “Lacci”.

Nonostante si tratti del suo settimo David e uno dei tantissimi premi ricevuti nella sua carriera (tra cui due premi Oscar) Sophia Loren colpisce tutti per la sua emozione una volta salita sul palco: “È difficile credere che la prima volta che ho ricevuto un David sia stato più di 60 anni fa. Ma stasera sembra di nuovo la prima volta, vi ringrazio davvero tanto per questo applauso tanto caloroso. La gioia è la stessa e l’emozione è la stessa, se non di più”.

Invece per concludere, dopo i ringraziamenti alla squadra del film tra cui Ibrahima Gueye e il regista Edoardo Ponti, affermando che ci ha messo tanta anima e cuore per la realizzazione della pellicola: “Forse sarà il mio ultimo film […] Ma dopo tanti film ho ancora voglia di farne sempre uno più bello. Perché io senza il cinema non posso vivere”.