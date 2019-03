David di Donatello: premiati come migliori attori Alessandro Borghi ed Elena Sofia Ricci

“Questo premio è di Stefano Cucchi e lo dedico agli esseri umani e all’importanza di essere considerati tali a prescindere da tutto“. Con queste parole Alessandro Borghi ha ringraziato tutti dopo aver vinto il premio come miglior attore protagonista alla 64esima edizione dei David di Donatello e continua ringraziando anche la sorella di Stefano, Ilaria e la famiglia di Cucchi per avergli dato fiducia. A premiarlo è stata l’attrice americana Uma Thurman, che ha vinto un David speciale, mentre gli altri quattro candidati erano: Luca Marinelli, Riccardo Scamarcio, Marcello Fonte e Toni Servillo.

L’attore era candidato per il film “Sulla mia pelle“, di Alessio Cremonini, che racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, il ragazzo con problemi di tossicodipendenza morto in circostanze non del tutto chiarite mentre era detenuto all’Ospedale Sandro Pertini, ruolo per il quale l’attore romano si è impegnato molto, arrivando a perdere 18 chili e sprofondando nella realtà di Stefano. Il film è stato trasmesso contemporaneamente sia su Netflix che in sala ed è il primo film della piattaforma ad essere candidato ai David.

Oltre a quella per il miglior attore protagonista “Sulla mia pelle” godeva anche di altre nove candidature, tra le quali miglior film e miglior attrice non protagonista a Jasmine Trinca. Il regista Alessio Cremonini invece ha vinto il premio come miglior regista esordiente e il David giovani ed è stato premiato da Tim Burton, il quale ha dedicato un pensiero a Stefano e alla sua storia.

Il premio come miglior attrice protagonista è stato invece assegnato ad Elena Sofia Ricci per la sua interpretazione di Veronica Lario nel film “Loro” di Paolo Sorrentino, che racconta la vita pubblica e privata di Silvio Berlusconi. L’attrice ha dedicato la vittoria alle figlie, sperando che possano trovare la loro strada per un futuro roseo.

L’attrice ha ringraziato anche il marito che “mi ha tanto sostenuta, mi ha persino aiutata a fare il provino“. Ha poi ringraziato Toni Servillo, “un compagno di lavoro meraviglioso” e il regista Paolo Sorrentino, “che stasera manca molto“. Le altre candidate erano: Marianna Fontana, Pina Turco, Alba Rohrwacher e Anna Foglietta.