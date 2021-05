David di Donatello 2021, Checco Zalone batte Laura Pausini

Ha avuto luogo ieri sera la serata di premiazione del David di Donatello 2021, la 66esima edizione della più importante cerimonia dedicata al cinema italiano. In una serata di grandi emozioni, che segna il primo grande ritorno alle premiazioni in grande stile nel nostro paese dall’inizio della pandemia, sono stati molti i momenti degni di nota.

A sorpresa, Checco Zalone ha vinto il premio come miglior canzone originale per “Immigrato” dal film “Tolo Tolo“, battendo Laura Pausini, la favorita della serata con “Io Si (Seen)” colonna sonora di “La vita davanti a sé“, che aveva aperto la cerimonia in collegamento dal Teatro dell’Opera.”Se lo sapevo, venivo“, ha commentato divertito il comico in collegamento video dalla sua casa.

Sophia Loren ha vinto il premio come migliore attrice per “La vita davanti a sé”, produzione Netflix diretta dal figlio Edoardo Ponti, che l’ha accompagnata alla cerimonia. “La prima volta che ho ricevuto un David è stato 60 anni fa ma stasera sembra la prima volta. L’emozione e la gioia sono le stesse“, dice Sophia, ringraziando il co-star bambino Ibrahima ed il figlio.”

Il grande vincitore della serata è il biopic sul pittore Antonio Ligabue “Volevo nascondermi“, che ha iniziato la serata con ben quindici candidature e si è aggiudicato sette statuette, tra cui Miglior Film, Miglior Regia per Giorgio Diritti, Miglior Attore Maschile per Elio Germano, che per il ruolo aveva già ottenuto l’Orso d’argento al Festival del Cinema di Berlino ed è arrivato ora alla sua quarta vittoria ai David.

“L’incredibile storia dell’Isola delle rose”, altra produzione di Neflix, ha ottenuto entrambi i premi per i migliori attori non protagonisti per Matilda De Angelis e Fabrizio Bentivoglio, mentre il figlio d’arte Pietro Castellitto, i cui genitori sono Sergio Castellitto e Margaret Mazzantini , ha vinto come miglior regista esordiente grazie a “I predatori”. Premi speciali alla carriera a Sandra Milo e Diego Abatantuono, premiati la mattina alla pre-cerimonia al Quirinale davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.