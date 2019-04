Daniel Craig è il James Bond più longevo della saga

Il 10 aprile 2019 verrà ricordato da Daniel Craig come uno dei giorni più importanti della sua carriera cinematografica. Proprio in questa data l’attore britannico conquista il primato assoluto in fatto di giorni trascorsi calandosi nei panni di James Bond. Fino ad oggi era Roger Moore a detenere il record, forte dei suoi 4.526 giorni in cui ha potuto far uso della celebre licenza di uccidere; ora Moore deve però cedere il passo a Craig, che con i suoi 4.527 lo supera, diventando il più longevo dell’intera saga.

A fronte di questo primato temporale, Roger Moore continua però a detenere il record in fatto di film in cui ha interpretato la spia più letale dell’intelligence service inglese. Il più divertente ed elegante tra i James Bond finora visti sullo schermo ha infatti recitato in sette film, un record tuttora imbattuto.

Dopo il successo di “Vivi e lascia morire“, Moore si confermò anche nelle successive pellicole, salvo poi incominciare a stancarsi della parte. Alla fine, pur avendo ampiamente tagliato il traguardo dei 50 anni, venne convinto a recitare sia in “Octopussy – Operazione Piovra” che in “007 – Bersaglio mobile”.

Un medesimo percorso è stato intrapreso da Daniel Craig. Dopo aver impugnato per la prima volta la Walter PPK in “Casino Royale“, ha preso parte anche agli altri successivi tre film e nel 2020 apparirà per l’ultima volta nel 25esimo episodio della saga. Dopo “Spectre” aveva però fatto sapere che piuttosto che continuare con 007, avrebbe preferito tagliarsi le vene. Sulla scia di queste dichiarazioni, quando tutti lo davano ormai fuori dal cast, l’attore è poi stato convinto a tornare sui suoi passi.

Così, quando il prossimo anno la nuova pellicola dell’agente doppio zero uscirà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Daniel Craig avrà all’attivo 14 anni dalla sua prima volta da James Bond. Con questo primato supererà il mitico Sean Connery (9 anni), Pierce Brosnan (7 anni), Timothy Dalton (3 anni) e George Lazenby, che dal canto suo ha partecipato al solo “James Bond al servizio segreto di Sua Maestà”, girato nel 1969.