Dopo tanti rumors che si sono rincorsi negli ultimi anni, finalmente è arrivata la conferma qualche giorno fa: nel 2020 Barbie, la bambola più famosa al mondo, arriverà nei cinema. Se finora eravamo abitutati a vederla solo in una lunga serie di film animati, questa volta sarà interpretata da un’attrice, in un live-action.

Ad accettare di realizzare il live-action in collaborazione con la Mattel è stata la Warner Bros Pictures. Il ruolo dell’iconica bambola sarà inerpretato dall’attrice Margot Robbie, che oltre ad essere la protagonista sarà anche la produttrice esecutiva. Il presidente della Warner, Tony Emmerich, ha dichiarato che la Margot è il produttore esecutivo e l’attrice più adatta a ricoprire questo ruolo, in quanto ritengono che possa portare sugli schermi la Barbie in una nuova veste, più adatta al pubblico di oggi.

Anche Margot Robbie ha rilasciato delle dichiarazioni su questo nuovo progetto che sta prendendo forma. L’attrice, infatti, ha rivelato che il live-action di Barbie le sta molto a cuore, poichè giocare con la famosa bambola spinge i bambini ad immaginare sé stessi in diversi ruoli, come la principessa o il presidente, promuovendo così la fiducia in sé stessi e la curiosità. Infine, conclude l’attrice, di essere molto onorata di interpretare e produrre questo film, in quanto pensa possa avere un grosso impatto positivo su grandi e piccini di tutto il mondo.

Infine anche un delegato della Mattel ha rilasciato una dichiarazione, rivelando di essere molto contento di portare il loro brand sul grande schermo e che finalmente tutte le fatiche fatte alla fine sono state premiate. Di realizzare un live-action su Barbie se ne era già discusso nel 2009, ma la Mattel non riusciva a trovare una casa di produzione disposta a finanziare il progetto, mentre ora ci sono ben due partner molto importanti con cui realizzarlo.

Il live action di Barbie è il primo progetto della casa di produzione Mattel Films, che ha come produttore esecutivo Robbie Brenner ed è anche la prima collaborazione con tra la Warner Bros e la Mattel.