Come è morta Kirstie Alley: svelato il motivo della scomparsa dell’attrice di "Senti chi parla"

Il mondo dello spettacolo è rimasto sconvolto dalla notizia della scomparsa di Kirstie Alley, attrice americana nota per essere stata la protagonista dei film della serie di “Senti chi parla” a fianco di John Travolta. La star è morta lunedì a 71 anni, come confermato dal suo portavoce ai media americani.

Ore dopo la notizia della sua morte, i figli dell’attrice, True e Lillie Parker, hanno rivelato che ad uccidere la madre è stata una grave malattia diagnosticata da poco. I due hanno confermato che la loro “incredibile, feroce e amorevole madre” aveva “solo recentemente” scoperto di avere un tumore al colon. La star “era circondata dai suoi familiari più stretti, ed ha combattuto con grande forza, lasciandoci senza la certezza della sua infinita gioia di vivere“.

Il cancro al colon è noto per essere un killer silenzioso, perché i sintomi spesso non si presentano fino a quando un paziente non è curabile. Solo un terzo dei pazienti viene diagnosticato nella prima fase, quando il cancro è trattabile al 90%. Non è chiaro a quale stadio fosse progredito il cancro di Kirstie.

La Alley è diventata famosa nel 1987 quando ha interpretato il ruolo di Rebecca Howe nella serie “Cin cin” della NBC, per il quale ha vinto un Golden Globe come miglior attrice e un Emmy come miglior attrice protagonista nel 1991. Tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, la trilogia dei film “Senti chi parla” a fianco dell’amico John Travolta. L’attore 68enne, che insieme alla Alley è uno dei volti più importanti di Scientology, ha commentato: “Quella con Kirstie è stata una delle relazioni più speciali. Ti amo Kirstie. So che ci rivedremo“.

Kristie era madre di due figli, il 30enne William True, adottato nel 1992 con l’ex marito Peter Stevenson dopo aver sofferto per un aborto spontaneo nel 1990, e la 28enne Lillie, adottata nel 1994. Grazie a True, Kristie era diventata nonna per la prima volta nel 2016. “L’entusiasmo e la passione di nostra madre per la vita, i suoi figli, nipoti e i suoi numerosi animali, per non parlare della sua eterna gioia di creare, non hanno eguali e ci lasciano ispirati a vivere la vita al massimo proprio come ha fatto lei”, hanno scritto i figli sui social.