Clint Eastwood, la leggenda di Hollywood compie 90 anni

Cosa ne pensa l’autore

Antonio Sorice - Clint Eastwood è un mito che non ha eguali. Nei suoi 90 anni non si è mai fermato, dimostrando di essere un grande attore e un altrettanto grande regista. I suoi film non sono mai banali e sono sempre in grado di coinvolgere, rappresentare perfettamente il tema, raggiungere l’obiettivo e lasciare il segno. Forse è per questo che, più che una leggenda, sarebbe più opportuno considerarlo un eroe del cinema.