Clint Eastwood firma il suo ultimo film: verso l’addio alla regia

Il leggendario Clint Eastwood sta per arrivare alla conclusione della sua carriera. Alla veneranda età di 93 anni, tra film da attore, regista e produttore, ha pensato al ritiro. Ma non prima di scrivere il suo ultimo film Juror #2. Ne parla in esclusiva Discussing film, dopo aver diretto 35 film e averne interpretati 65.

“L’ispettore Callaghan” ha quindi deciso di dire stop alla sua luminosa carriera. Quattro premi Oscar vinti. L’ultimo film, prodotto dalla Warner Bros., è la storia di un giurato in un processo per omicidio, che si rende conto di aver causato la morte della vittima e deve affrontare il dilemma se manipolare la giuria per salvarsi o rivelare la verità e costituirsi.

Clint Eastwood è nato a San Francisco. Esordisce sul grande schermo nel 1955 partecipando in ruoli secondari a varie pellicole, mentre il primo ruolo da protagonista arriverà nel 1959 sul set della serie televisiva Gli uomini della prateria. é conosciuto principalmente per aver interpretato “Il buono, il brutto , il cattivo” e “Per un pugno di dollari”, capostipite del genere spaghetti-western.

La definitiva consacrazione giungerà nel 1971 col poliziesco “Ispettore Callaghan: il caso Scorpio è tuo!”, primo capitolo della saga dedicata a Harry Callaghan, ha inoltre interpretato “Gli spietati” e “Fuga da Alcatraz” e come regista ha girato molte pellicole vincitrici di premi Oscar tra cui “Mystic River“.

Ha girato “American sniper“, “Million dollar baby”, vincendo il premio Oscar e “Gran Torino“, le più acclamate dalla critica e vincitrici di ambiti premi, nel 2011 ha girato “J. Edgar” con di Di Caprio, poi “Sully”, “Il corriere – The mule”, e “Richard Jewell“, Nei primi anni novanta, nonostante il tramonto del personaggio di Harry Callaghan, tentò di riproporre nuovamente la formula vincente della saga di Dirty Harry dirigendo e interpretando “La recluta” (The Rookie) con Charlie Sheen, e “Cacciatore bianco, cuore nero“. I film interpretati da Clint Eastwood hanno incassato in totale più di 1,68 miliardi di dollari USA, con una media di 37 milioni di dollari.