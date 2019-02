Cinema, i film in uscita tra il 21 e il 27 febbraio

Il cinema resta uno dei passatempi preferiti dagli italiani. È una valida opportunità per svagare la mente, distrarsi, incontrare nuove persone o vecchi amici, magari dopo una giornata di stress da lavoro o studio. Durante la settimana tra il 21 e il 27 febbraio, arriveranno nuovi film nelle sale cinematografiche. I generi e gli argomenti trattati sono diversi e ce ne sono per tutti i gusti.

Oltre ai film già disponibili da alcune settimane nelle sale, è possibile scegliere anche tra nove film ancora inediti. Il primo film ad esordire è “Copia originale” di Marielle Heller. Il protagonista è Lee Israel, che per non uscire sconfitto dalla povertà, trova un modo per contraffare le lettere di persone note già scomparse. L’FBI, però, riesce a rintracciarlo e da lì inizia una mirabolante avventura.

Un altro film in arrivo è “Modalità aereo“, una commedia che vede protagonista un imprenditore di successo che dimentica il cellulare nel bagno di un aereo. A quel punto gli inservienti trovano il modo per rubare la sua vita digitale. Merita importanza anche “The Lego movie 2“, il film dedicato ai celeberrimi mattoncini colorati che fanno sognare grandi e piccoli da generazioni.

“The front runner“, invece, tratta un argomento prettamente politico. È stato tratto da una storia vera e riguarda le elezioni presidenziali americane del 1988. È in arrivo anche “Un uomo tranquillo“, il cui protagonista sbarca il lunario guidando gli spazzaneve, fin quando apprende che la morte del figlio è stata causata da un’overdose di eroina e i veri colpevoli sono i membri di una gang.

Per tre giorni, il 25, il 26 e il 27 febbraio, inoltre, è disponibile nelle sale il docufilm dedicato a Tintoretto, dal titolo “Un ribelle a Venezia“, che racconta la storia del grande pittore veneziano del Cinquecento e della città che ha visto nascere e crescere la sua arte.