Si è spenta in queste ore all’età di 90 anni la nota attrice e icona del cinema italiano, Monica Vitti. A darne notizie è stato il marito Robero Russo tramite Walter Veltroni, che ha scritto un post su Twitter informando gli italiani di quanto avvenuto. “Roberto Russo, il suo compagno di tutti questi anni, mi chiede di comunicare che Monica Vitti non c’è più. Lo faccio con dolore, affetto, rimpianto” – questo il messaggio scritto da Veltroni. Monica Vitti aveva 90 anni.

Da anni ormai si era ritirata dalla vita pubblica a causa di una malattia degenerativa che l’aveva colpita. Ha lavorato con i più grandi registi, essendo stata musa di Michelangelo Antonioni. Nel corso della sua strepitosa carriera, la Vitti ha lavorato anche con Alberto Sordi. Vincitrice di 5 David di Donatello come migliore attrice protagonista, con altri 4 riconoscimenti speciali, l’attrice è stata un esempio per tutte le generazioni di attrici che sono venute dopo di lei.

Dolore del mondo dello spettacolo

Monica Vitti non aveva mai pensato di dover lavorare nel cinema, anche perchè la sua passione era il teatro. Nacque il 3 novembre del 1931 con il nome di battesimo di Maria Luisa Ceciarelli. Durante il periodo della guerra inscenava in casa spettacoli assieme ai suoi fratelli. Quando era ancora giovanissima debuttò nel film “La Nemica”, per la regia di Dario Niccodemi.

Dopo questa esperienza si era diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica. La Vitti ha avuto anche una breve esperienza nel teatro, sua grande passione appunto. Allorquando stava per sposarsi, incontrò il regista Michelangelo Antonioni, con cui ha recitato in ruoli che sono rimasti nella storia.

La Vitti era la musa del regista. Nel 2000 sposò il suo attuale compagno presso il Campidoglio. Con 35 anni di carriera, Monica Vitti ha realizzato 55 film. Un monumento del cinema italiano, che oggi, giorno della sua scomparsa, gli dedica un grandissimo tributo. Nei prossimi giorni si terranno i funerali dell’attrice.