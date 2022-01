Ci lascia il famoso attore e doppiatore Renato Cecchetto

Quando se ne va un attore ed in questo caso un doppiatore di questo calibro, come successe per il compianto Tonino Accolla il doppiatore di Homer Simpson, il personaggio a cui prestava la voce divenuto famoso ai più, si perde sempre un pò quell’essenza che lo caratterizza. Se ne è andato a causa di un incidente stradale la voce di Shrek, che ci ha fatto amare quel personaggio nell’immaginario collettivo.

Ma Renato Cecchetto non era solo questo, aveva una lunga carriera alle sue spalle, era direttore del doppiaggo e ha doppiato tra gli altri John Candy in “Io e zio Buck” con Macaulay Culkin, Jim Doughan in “The Mask” (Detective Doyle), “Toy Story“, “Toy Story 2: Woody e Buzz alla riscossa”, “Toy Story 3 – La grande fuga” e “Toy Story 4” (Voce di Hamm), “A Bug’s Life – Megaminimondo” (Voce di P.T. Pulce), “Monsters e Co”, “Cars motori ruggenti”, “Up“, “Alla ricerca di Nemo”, “Inside Out” e moltissimi cartoni della Pixar.

Non solo aveva recitato in “Parenti serpenti“, ma anche in “Amici miei – Atto II”, “Fracchia la belva umana”, “Fantozzi alla riscossa”, “Abbronzatissimi”, “La Piovra“.

Era originario di Adria, Rovigo del 1951 ma ha studiato e vissuto a Roma, all’Accademia nazionale di arte drammatica Silvio D’amico e qui ha vissuto per intraprendere la carriera in cinema, teatro e televisione. Il sindaco di Adria scrive su Facebook un messaggio di cordoglio dedicato a tutta la sua famiglia e a quelli che lo amavano, definendosi sgomento.

È sempre triste quando qualcuno viene legato a quel personaggio e resta nei cuori delle persone per quella interpretazione, sicuramente lascerà un segno indelebile nella storia del doppiaggio, e noi tutti non possiamo fare altro che ricordarlo nei suoi film a cui ha prestato la voce con dedizione.