Chucky, la bambola assassina, ritorna al cinema dopo 30 anni

La bambola più famosa, ma anche quella maggiormente terrificante di sempre, torna al cinema. Stiamo parlando di Chucky, la bambola assassina che ritorna al cinema, dopo 30 anni, in un reboot dal titolo “La bambola assassina” e riprende il personaggio di Chucky con una chicca curiosa per quanto riguarda il doppiaggio del personaggio protagonista.

Trenta anni fa Chucky, un bambolotto apparentemente innocuo, lasciava la sua impronta e la sua scia di sangue in tutti coloro che sono appassionati del genere horror. Chucky, per chi non lo conoscesse, è una bambola, la reincarnazione di un serial killer davvero spietato; fece il suo esordio al cinema nel 1988 e il suo successo fu seguito da diversi altri capitoli dedicati a questo bambolotto.

In seguito perse un po’ il fascino, ma a quanto pare Hollywood ci crede ancora e la saga di Chucky è pronta a sbarcare nuovamente sul grande schermo a partire dal prossimo 19 giugno in anteprima mondiale nelle sale italiane, distribuita da Midnight Factory. Il regista della pellicola, o meglio del reboot, è Lars Klevberg, che ha già lavorato ad un altro film horror, ovvero “Polaroid”.

La bambola assassina racconta la storia di un ragazzino di nome Andy, a cui la madre single regala una bambola, Buddi, un giocattolo tecnologico che però nasconde qualcosa di malvagio e terribile. Il cast ci compone dei seguenti attori: Aubrey Plaza (Karen Barclay), Brian Tyree Henry (Detective Mike Norris), Tim Matheson (Henry Kaslan) e il giovanissimo Gabriel Bateman, che interpreta il ruolo di Andy, il ragazzino protagonista, insieme alla bambola assassina.

Il doppiaggio della bambola assassina Chucky è stato affidato, nella versione originale, a Mark Hamill, che interpreta Luke Skywalker nella saga di “Guerre stellari”. Oltre a lavorare come attore, è noto infatti anche come doppiatore, una carriera che gli sta dando grandi soddisfazioni. Ha anche doppiato Joker nella serie dei videogiochi dedicati al villain di “Batman”, oltre a dare voce ad altri personaggi in film quali “Spiderman”, “Zorro”, “Transformers”, e diversi altri.