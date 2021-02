Christopher Plummer muore a 91 anni: addio al protagonista di "Tutti insieme appasionatamente"

Hollywood dice addio ad una delle sue leggende: Christopher Plummer è morto all’età di 91 anni.

L’attore canadese rimarrà per sempre nella storia del cinema grazie al ruolo del Capitano Von Trapp nel musical del 1965 “Tutti insieme appassionatamente”, ruolo che aveva già interpretato a teatro e che portò sul grande schermo a fianco di Julie Andrews.

“Chris era un uomo straordinario che amava e rispettava profondamente la sua professione, con buone maniere da gentiluomo, un umorismo auto-ironico e la musica delle parole“, ha detto Lou Pitt,, suo manager e amico da 46 anni. “Attraverso la sua umanità, ha toccato tutti i nostri cuori e la sua vita leggendaria continuerà per le generazioni a venire. Sarà sempre con noi.”

Nato in una famiglia benestante di Toronto, Plummer lasciò una promettente carriera da pianista per calcare i palcoscenici. Partecipò a molte produzioni shakespeariane prima di conquistare il ruolo in “Tutti insieme appassionatamente”, che lo rese una star mondiale e verso il quale ha nutrito per il resto della carriera un rapporto di amore-odio.

Nel 2012 arrivò la vittoria del premio Oscar grazie al ruolo in “Beginners”, nel quale interpretò un anziano malato terminale che decide di fare outing alla famiglia. Nella carriera altre due le nomination al prestigioso premio, nel 2009 per “The Last Station” e nel 2017 per “Tutti i soldi del mondo”. Una delle sue ultime interpretazioni è stata nel successo del 2019 “Cena con delitto”, nel quale interpreta l’autore di gialli Harlan Thrombey, mentre il suo ultimo ruolo è nel film “Era mio figlio” uscito lo stesso anno.

Plummer è stato sposato tre volte, la prima volta con la collega Tammy Grimes, la seconda con la giornalista Patricia Audrey Lewis.. Gli sopravvivono la figlia nata dal primo matrimonio, l’attrice di “Pulp Fiction” Amanda Plummer, e la terza moglie, l’attrice e ballerina Elaine Taylor.