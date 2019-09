Chiara Ferragni Unposted: “Ho scoperto lati di me che non conoscevo”

Chiara Ferragni, tutti la conosciamo, è una donna di 32 anni che nel mondo della moda si è riuscita a fare strada da sola, tanto da essere considerata ad oggi secondo le classifiche di Forbes, una rivista di economia in voga negli Stati Uniti, la prima influencer al mondo con 17 milioni di follower sui social network.

Negli ultimi tempi ha deciso di regale al suo grande seguito un film, all’interno del quale si mostra e si racconta per la donna che è diventata. La pellicola, chiaramente autocelebrativa, è stata mostrata alla 76ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ed ha visto alla regia Elisa Amoruso.

Ed è proprio la stessa Ferragni che risponde ad alcune domande sul film da parte della giornalista Alessandra Magliaro che le chiede come è stato per lei essere filmati e se in futuro vede davanti a sè una carriera d’attrice. Ma la Ferragni risponde prontamente di no, che il suo intento è un altro: “Mi piace la curiosità che suscito ma per me essere a Venezia è un sogno. Più di tutto mi piace far capire chi sono, qual è il mio lavoro.”

La giovane donna inoltre sembra voler lanciare un importante messaggio con questa sua produzione: “Un messaggio positivo che emerge dalla mia storia: siate determinate a realizzare i vostri sogni.”

Una dichiarazione sorprendente invece è quella che Chiara vuole lasciare in merito alla madre: “Elisa Amoruso è riuscita a farmi scoprire parti di me che non conoscevo, farmi capire ad esempio ancora di più l’importanza che ha avuto mia madre nell’essere chi sono adesso”.

Alle domande invece, inerenti le numerose critiche di cui Chiara è quotidianamente preda, lei risponde con tranquillità di avere un carattere forte e nonostante all’inizio il peso di alcuni commenti sembrava gravare, ora è più facile fare finta di nulla.