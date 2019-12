Checco Zalone parla di "Tolo Tolo": "Non è un film contro Salvini"

Da alcune settimane si sono create alcune polemiche intorno alla pellicola cinematografica “Tolo Tolo“ che vede la regia di Checco Zalone. C’è grande attesa intorno all’uscita di questo film e sono ora arrivate le parole dell’attore pugliese, intervistato da “Il corriere della sera“, che ha spiegato quale sia il senso del film.

Gli è stata posta una domanda sulla possibilità che il film possa essere considerato anti-salviniano. La replica dell’attore non è tardata a venire e Zalone ha fatto notare che non c’è alcun legame, attraverso queste dichiarazioni: ” Io non mi metto a fare un film contro Salvini”.

Le parole a “Il corriere della sera”

L’attore ha parlato di un film poetico, che vuole porre al centro una grande realtà. Riguardo all’ex ministro dell’interno, Checco Zalone ha parlato in questi termini del leader della Lega, con queste parole: “Secondo me Salvini è l’espressione della gente e la gente si sentirà chiamata in causa”. Il produttore Pietro Valsecchi, parlando del film, ha sottolineato che si tratta della prima firma di Zalone che lo firma con il suo vero nome, Luca Medici.

Nel corso della presentazione della pellicola, Valsecchi ha voluto ricordare cosa diceva Brecht quando affermava che bisogna essere seri sulle cose ridicole e ridere sulle cose serie. Il produttore ha continuato dicendo di essere contento per aver tenuto a battesimo Checco Zalone, alle prese con questa nuova avventura.

Checco Zalone, nel corso della conferenza, ha voluto evidenziare le difficoltà incontrate nella regia e ha ricordato l’importanza di Paolo Virzi nella formazione di questo film. Luca Medici ha avuto modo di parlare anche delle polemiche che si sono create. Queste sono le parole dell’attore che, al riguardo, ha affermato: “Ci aspettavamo di destare qualche polemica anche se non fino a questo punto”. Ha concluso dicendo di essere rimasto sorpreso per essere sulle prime pagine dei giornali, diventando oggetto di dibattito.