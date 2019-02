Checco Zalone: il suo “Tolo Tolo” arriverà al cinema il prossimo Natale

Dopo “Cado dalle nubi”, “Che bella giornata”, “Sole a catinelle” e “Quo vado?”, sta per arrivare nelle sale cinematografiche il nuovo film di Checco Zalone. Stando alle prime anticipazioni la pellicola, che si intitolerà “Tolo Tolo“, sarà ambientata in Africa e debutterà al cinema il prossimo 25 dicembre.

Ma non c’è solo questo: per il genio della comicità tricolore, questa nuova avventura sarà anche la prima da regista. Il produttore Pietro Valsecchi ha sottolineato che quello che avremo modo di ammirare, sarà “il film della piena maturità artistica” dell’ex cabarettista di “Zelig“.

In altre parole Luca Pasquale Medici, questo è il vero nome del 41enne artista barese, è a tutti gli effetti atteso al varco. Come ha avuto modo di anticipare, il compito che ha deciso di portare a termine è di quelli impegnativi. Prima di iniziare a girare le riprese in Kenya, l’autore di “Siamo una squadra fortissimi” aveva dichiarato di sentire il peso della responsabilità di questa nuova sfida, tanto da far fatica a dormire la notte.

Come aggiunto dallo stesso produttore Valsecchi, il film non è certo dei più facili da girare. Bisogna innanzitutto organizzare una troupe di 120 persone, senza poi dimenticare il coordinamento di oltre un migliaio di comparse. A rendere tutto più difficile c’è anche l’aspetto logistico: muoversi in terre tanto belle quanto impervie non è agevole e complica inevitabilmente la realizzazione di una pellicola a cui l’artista sta lavorando da oltre un anno.

Ad ogni modo l’intenzione rimane quella di far ridere lo spettatore, facendo emergere alcuni dei difetti e dei vizi radicati nel nostro modo di essere. Secondo la tabella di marcia, l’ultimo ciak è previsto per il mese di aprile, poi probabilmente si potrà sapere qualcosa di più su quello che sarà il quinto film del comico pugliese.

Per i suoi fans, che da tre anni aspettano con ansia una nuova avventura, non rimane che aspettare la fine dell’anno. E c’è da scommettere che grazie a questa nuova pellicola, l’attore potrà ulteriormente incrementare i 200 milioni di euro di incassi generati dai suoi precedenti quattro film.