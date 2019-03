"C’era una volta a Hollywood", DiCaprio e Brad Pitt protagonisti del nuovo film di Tarantino

Il titolo “Once upon a time in Hollywood“, film diretto da Quentin Tarantino, il quale figura anche tra i produttori del film, è un chiaro omaggio ai due capolavori di Sergio Leone, regista molto ammirato da Tarantino ed è tra le pellicole più attese di quest’anno. La Sony/Columbia Pictures ha fissato l’uscita americana al 26 luglio 2019, mentre in Italia bisognerà attendere il 19 settembre.

Ambientato all’epoca della controcultura e del movimento hippie, precisamente nell’anno 1969, è il nono film del famoso regista. Il tema attorno al quale ruota la pellicola riguarda eventi realmente accaduti, un noto fatto di cronaca nera, ovvero la strage di Cielo Drive e gli omicidi dell’attrice Sharon Tate e di quattro suoi amici, avvenuti per mano della setta guidata da Charles Manson, la tristemente nota Famiglia Manson.

La trama racconta le vicende vissute da un attore di serie televisive, il Rick Dalton di Leonardo DiCaprio, che tenta di fare il grande salto dal piccolo al grande schermo, affiancato dal suo amico di vecchia data, e sua controfigura, Cliff Booth, interpretato da Brad Pitt, che agisce con lo stesso obiettivo.

Nel cast sarano presenti anche Al Pacino nei panni di Marvin Schwarzs, agente di Dalton, Margot Robbie in quelli di Sharon Tate, mentre Emile Hirsch presterà il volto al parrucchiere Jay Sebring. Prenderano parte al film diversi altri famosi attori, tra i quali Kurt Russell, Dakota Fanning e il compianto Luke Perry, oltre ad alcuni interpreti che hanno già lavorato con il regista in altre sue pellicole, come ad esempio Tim Roth e Michael Madsen.

È stato recentemente rilasciato, per la gioia dei fans di Tarantino e non solo, il nuovo poster ufficiale del film, che mostra i due protagonisti in splenddida forma: Di Caprio con una grintosa giacca in pelle e Brad Pitt con una camicia in stile Hawaii. Sullo sfondo, in lontananza, la celebre scritta “Hollywood” che campeggia dall’alto del Mount Lee su tutta Los Angeles.