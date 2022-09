Cara Delevingne, preoccupante il suo stato di salute

Ascolta questo articolo

La supermodella e attrice inglese Cara Delevingne si trova in stato di depressione, si sarebbe rinchiusa nella sua casa dove da giorni non mangia e non si lava, avrebbe ricevuto la visita a Los Angeles della sua cara amica Margot Robbie, attrice con la quale ha recitato in Suicide Squad, e della sorella Poppie Delevingne.

L’ultima volta è stata vista all’aeroporto di Los Angeles, in attesa di salire su di un suv, in evidente stato confusionale forse sotto l’effetto di qualche sostanza stupefacente, scalza e disordinata, le immagini hanno fatto il giro del mondo, quando solo un mese fa festeggiava su uno yacht a Ibiza con i suoi cari amici il suo compleanno.

Da allora non c’è stata nessuna apparizione pubblica, nè agli Emmy Awards (dove doveva apparire assieme agli attori che recitano con lei in Only murders in the building) nè alla sfilata dedicata alla sua collezione #KaraLovesKarl dedicata a Karl Lagerfeld. Gli amici e familiari rassicurano che avrà tutto il supporto necessario per riprendersi, anche se la star ha ammesso di aver pensato molte volte al suicidio anche riguardo alla sua sessualità, fonte di disagio per lei.

In una intervista, l’attrice trentenne ha dichiarato che mai si sarebbe aspettata di arrivare alla soglia dei trent’anni, ma che sarebbe morta molto prima, da anni infatti ha ammesso di soffrire di gravi crisi depressive e di dipendenze, ed i fan ora sono seriamente preoccupati, perchè sembra non volere alcun aiuto ad uscirne.

“La depressione non è qualcosa di cui vergognarsi. Accettatevi per come siete, amatevi, accettate le vostre imperfezioni, perché sono quelle che ci rendono speciali” ha detto Cara nel 2015 alla conferenza Women in the World a Londra, l’attrice non ha avuto una infanzia facile infatti ha lasciato gli studi a causa del bullismo subìto e sua madre era dipendente dall’eroina.