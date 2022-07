Cameron Diaz, rivelazione choc "Sono stata un corriere della droga"

Ascolta questo articolo

Cameron Diaz agli inizi degli anni ’90 quando ancora non era una attrice, ma una ragazza sconosciuta svolgeva un tipo di lavoro alternativo, cioè il corriere della droga, lo rivela in una intervista sul The Sun, naturalmente non era a conoscenza che si trattasse di droga a quel tempo faceva la modella.

Ebbene qualcuno l’ha convinta a portare una valigia in Marocco un po’ speciale, è stato solo quando è stata fermata da un doganiere in un aeroporto nordafricano che si è resa conto di essere stata indotta con l’inganno a contrabbandare inconsapevolmente una spedizione illegale. A quel tempo viveva a Parigi e faceva la modella da catalogo.

Gli inizi però furono difficili, rimase lì un anno senza lavorare, pensando che nella valigia ci fossero costumi di scena, così si è imbarcata inconsapevole dell’ignaro contenuto della valigia e quando il doganiere le ha chiesto cosa ci fosse non seppe rispondere. I trafficanti di droga possono essere incarcerati per un decennio in Marocco, ma Cameron ha avuto un’evasione fortunata e poche settimane dopo è stata scritturata nel film che l’avrebbe fatta conoscere, The Mask.

I produttori avevano scelto la travagliata modella e attrice Anna Nicole Smith, morta all’età di 39 anni nel 2007, per interpretare Tina Carlyle nel grande successo del 1994. Ma il regista quando vide Cameron la volle a tutti i costi. Quindi tornò a Los Angeles per il casting; Chuck il regista è stato così grande e ha detto: “Sei la mia Tina Carlyle e ho intenzione di prepararti per questa parte”.

Una settimana dopo era nel film, diventata poi straconosciuta, la più ricca di Hollywood ha deciso poi di lasciare la carriera nel cinema. Ora è tornata nel mondo del cinema dopo l’annuncio questa settimana che reciterà con Jamie Foxx in una nuova commedia Netflix, giustamente chiamata Back In Action. Ma continua a dire che la parte più importante della sua vita è la maternità. Ha detto: “Ero davvero esausta. Avevo fatto film back-to-back. Volevo rallentare e prendermi cura di me stessa, quindi ho semplicemente smesso. Diventare ricca e famosa fa schifo, in realtà è lo svantaggio di quello che fai come attore”.