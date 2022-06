Cameron Diaz: dopo 8 anni di addio agli schermi torna con un film per Netflix con Jamie Foxx

Ascolta questo articolo

Otto anni dopo la sua ultima apparizione sugli schermi, e quattro anni dopo aver annunciato ufficialmente di aver detto addio alla carriera, l’amata attrice Cameron Diaz ha cambiato idea, ed annunciato che farà ritorno al mondo dello spettacolo in grande stile. La star americana sarà infatti protagonista di una commedia d’azione per Netflix a fianco del premio Oscar Jamie Foxx.

Il film si chiamerà appropriatamente “Back in Action“, cioè “Di nuovo in azione”, sarà diretto da Seth Gordon (già regista di commedie come “Io sono tu” e “Come ammazzare il capo… e vivere felici”) da un copione scritto insieme a Brendan O’Brien (“Cattivi vicini”) e prodotto dalla Good One Productions per il gigante mondiale dello streaming.

Il progetto è stato annunciato da Foxx su Twitter, dove ha pubblicato uno spezzone audio di una conversazione telefonica con la Diaz, che ha confessato di essere “eccitata, ma nervosa” all’idea di tornare alla recitazione. “Non so come farlo, mi capisci?“, chiede Cameron nell’audio. Scherzosamente, alla chiamata viene aggiunto, per darle dei suggerimenti “per uscire dal pensionamento“, Tom Brady, campione del football americano che si è notoriamente ritirato dopo 22 anni di carriera lo scorso febbraio, per poi cambiare idea un mese dopo.

L’ultimo ruolo interpretato dalla Diaz risale al 2014, quando interpretò Agatha Hannigan, la perfida direttrice di un orfanotrofio, nel remake del Musical “Annie – La felicità è contagiosa“, casualmente anche all’epoca a fianco di Jamie Foxx. Nel 2018 l’attrice 49enne confermò di essersi ufficialmente ritirata dalle scene.

Nella sua carriera l’attrice, che ha esordito con “The Mask – Da zero a mito” del 1994, ha interpretato ruoli in franchise come “Charlie’s Angels“e “Shrek“, oltre ad avere avuto ruoli in commedie di successo come “Il Matrimonio del mio migliore amico“, “Tutti pazzi per Mary“, “L’amore non va in vacanza“, solo per citarne alcuni.

Cameron è sposata dal 2015 con Benji Madden, musicista e cantante dei Good Charlotte. I due si conobbero grazie Nicole Richie, amica stretta di Cameron e cognata di Benji, dato che è sposata dal 2010 con Joel Madden, suo gemello e compagno di band. La Diaz ed il marito hanno annunciato a Dicembre 2019 di avere accolto una figlia di nome Raddix Madden, avuta tramite una gravidanza surrogata.