Bryan Cranston prenderà una pausa dalla recitazione per dedicarsi al suo matrimonio

Walter White alias Bryan Cranston è prossimo alla pensione, l’attore ha deciso di lasciare momentaneamnete il mondo della recitazione per rilassarsi con la sua famiglia, bere buon vino e ritirarsi in Francia. Dice di volersi riposare dopo anni estenuanti, sua l’apparizione come protagonista in una delle serie migliori di tutti i tempi Breaking Bad.

L’attore ha espresso il desiderio di realizzare una reunion della serie di successo Malcolm in the middle, esprimendo il desiderio poi di non ricevere più per almeno sei mesi telefonate lavorative e nessuna sceneggiatura, solo relax accanto a sua moglie, che ha dovuto mettere da parte i suoi impegni per stargli vicino nella sua carriera cinematografica.

Nel 2016 ha ottenuto la candidatura al premio Oscar come miglior attore protagonista, per l’interpretazione di Dalton Trumbo nel film biografico L’ultima parola – La vera storia di Dalton Trumbo (2015). È nato a Hollywood ma ha trascorso l’infanzia con i nonni nella San Fernando Valley, nel loro allevamento di polli.

È diventato famoso per aver interpretato Hal Wilkerson in Malcolm ed ha vinto numerosi Emmy awards e un Golden Globe. È apparso marginalmente in Salvate il soldato Ryan e How I met your mother. Ha recitato in Contagion, Drive, Atto di forza, Rock of Ages, Argo, Godzilla, Little Miss sunshine e in the Lincoln lawyer. Ha una stella nella hollywood Walk of Fame. È inoltre doppiatore, regista e produttore, una persona decisamente poliedrica.

Per il momento vuole passare dei momenti tranquilli, ma non esclude un eventuale ritorno in futuro. Per i fan è un colpo al cuore perchè Heisenberg, il suo pseudonimo nell’acclamata serie di successo Breakin Bad, rimane un pilastro fondamentale della cinematografia. Inoltre è un ottimo attore, a livello recitativo è una grande perdita, speriamo di rivederlo presto.