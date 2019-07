Brad Pitt prende le distanze da DiCaprio: “Non sa recitare, è insopportabile”

Brad Pitt e Leonardo DiCaprio hanno avuto modo di recitare insieme nell’ultimo film di Quentin Tarantino intitolato C’era una volta a Hollywood. Come era ovvio che fosse, i due divi sono finiti sotto i riflettori, incuriosendo il grande pubblico che voleva saperne di più sulla loro inedita collaborazione.

A destare maggior clamore è stata però l’intervista rilasciata da Brad Pitt al settimanale Oggi. L’ex marito di Jennifer Aniston, a chi gli ha domandato se la sua parte nel film fosse la migliore, ha risposto davvero in maniera del tutto inaspettata. “Non è male neanche quella di Leo, peccato però che non sappia recitare”.

Non contento, ha continuato l’affondo contro il collega, alludendo all’impossibilità di poter imbastire con lui un’amicizia fuori dal set. Sul punto ha ribadito che la star di Titanic non rientra nel novero dei suoi migliori amici. “Ho un gruppo d’amici da 30 anni, che ho avuto la fortuna di incontrare quando stavo iniziando qui a Hollywood. Sono arrivato qui con una vecchia auto e 50 dollari in tasca ed è stato prezioso conoscere persone giuste” ha voluto chiarire l’attore di Seven, che ha concluso ribadendo che il 44enne attivista in campo ecologico “È un tizio insopportabile”.

Detta così, chiunque avrebbe potuto rimanere senza parole, salvo poi scoprire che Brad Pitt stava scherzando. Non di rado nel corso di una premiere, gli attori giocano a stuzzicarsi per il solo gusto di prendersi un po’ in giro, mettendo un po’ di pepe all’ambiente.

Del resto, a smentire l’esistenza di una qualsiasi diatriba tra i due, troviamo le dichiarazioni di Leonardo DiCaprio, che invece ha lodato il suo collega più anziano. Non a caso lo ha definito una persona che ha sempre saputo prendere delle scelte molto sagge, dimostrando nella sua intera carriera di essere molto talentuoso, una caratteristica che rende “incredibilmente facile lavorare con lui”.