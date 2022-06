Brad Pitt parla a cuore aperto della sua malattia

Ascolta questo articolo

Dopo Jim Carrey e il suo abbandono, Sandra Bullock e la fine della carriera di Bruce Willis a causa dell’afasia, è un altro attore di Hollywood ad essere colpito da una grave malattia, stiamo parlando di Brad Pitt. Nel settimanale GQ è uscita una sua intervista in cui ammette di voler lasciare la carriera nel cinema.

L’attore premio Oscar sarebbe affetto da prosopagnosia, una malattia che gli impedisce di riconoscere i volti delle persone, In altre parole, la persona riesce a riconoscere che sta guardando un volto, ma non è affatto in grado di dire a chi appartenga quella faccia, anche se si tratta di un parente stretto o amico. Questi pazienti possono riuscire a identificare mediante la voce, gli odori o l’abbigliamento; ma non riescono a cogliere la particolare e unica configurazione di elementi che caratterizza il volto.

In alcuni casi si ricorre al termine prosofenosia per indicare, in modo specifico, la difficoltà di riconoscimento dei volti umani in seguito al danneggiamento esteso dei lobi occipitale e temporale. L’attore ammette che ha difficoltà a ricordare nuove persone e riconoscere i loro volti, specialmente in contesti sociali come le feste.

A causa di questo suo disturbo nel ricordare le persone teme di apparire agli altri freddo e distaccato ed egocentrico, affermano gli studiosi, che la condizione può portare a disturbi d’ansia sociale. L’attore ha rivelato che nessuno crede alla sua malattia ed è stato spesso tacciato di essere maleducato perchè non si ricorda delle persone.

La star a seguito di questo ha anche sofferto di depressione, ma la vicinanza di amici e parenti nel comprendere la sua malattia gli ha ridato coraggio, problema non da poco per una star che giornalmente deve affrontare la stampa e incontrare migliaia di persone. Teme infatti che agli occhi degli altri questa sua dimenticanza sia una mancanza di rispetto.