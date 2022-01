Boom di turismo grazie alle prodezze di James Bond

Il cinema spettacolare che fa sognare, che fa desiderare, che aiuta il turismo. Grazie a James Bond e alla sua ultima prodezza in “No Time to die”, le isole Faerore, un arcipelago tra Norvegia e Islanda stanno godendo di una inaspettata popolarità. In questo paradiso naturale dove però piove 210 giorni all’ anno e le temperature non superano mai i 13 gradi, pare ci sia una totale inversione di tendenza.

Negli ultimi decenni, infatti, si era registrata una costante fuga dei nativi residenti e,chiaramente, rarissimi turisti. Ora, a differenza degli anni ’90, pare che grazie ai massicci investimenti nel terziario avanzato da parte del governo, si sia sviluppato il lavoro e quindi ritorni nonché nuovi residenti.

In realtà, una volta atterrati alle Faerore – atterrando in piste che precipitano nel vuoto di un paesaggio verde e incontaminato – è chiaramente comprensibile per tutti di essere in un luogo pressoché unico al mondo dove è possibile riscoprire anche un ritmo di vita più sostenibile.

Miti e leggende, storie di streghe, giganti e creature magiche, completano un quadro già di per sé affascinante che rendono ancora più suggestivo un luogo così inesplorato fino ad ora.

Anche la Giamaica è un luogo chiave nell’ultimo Bond. L’agente 007 pare abbia lasciato il servizio attivo e si stia godendo una vita tranquilla ma la sua pace sarà di breve durata. La Giamaica è il luogo dove Fleming creò il personaggio di 007 e scrisse la quasi totalità dei romanzi della saga. L’isola fu set anche del primo film e anche all’ epoca, ci fu un boom verso lo stato caraibico.

Infine, ci sono le mete italiane. Prima tra tutte, la suggestiva Matera nota per le sue case scavate nella roccia in cui si sono girate le sequenze più lunghe e d’azione del film con salti con moto da altezze sbalorditive e inseguimenti alla guida della mitica Aston Martin.

Visto il periodo, probabilmente è più comodo raggiungere Matera e i suoi territori esplorati e non che le mete esotiche ma ci si augura di tornare a viaggiare con costanza al più presto sulle orme di James Bond o di altri protagonisti che ci solleticano la fantasia.