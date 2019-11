Bond 25 sarà il film più costoso dell’intera saga

Quello che il prossimo aprile sbarcherà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo sarà il film di James Bond più costoso di sempre. Intitolato “No Time To Die“, l’ultima avventura della celebre spia inglese ha superato i costi di produzione di “Spectre”, il precedente capitolo della saga diretto da Sam Mendes.

Prodotta nel 2015, la pellicola in questione aveva visto il grande ritorno in scena di Ernst Stavro Blofeld, personaggio chiave nella storia dell’agente segreto, per quell’occasione interpretato dal due volte premio oscar Christoph Waltz. Come riportato dall’Hollywood Reporter, la 24esima avventura dell’agente dell’MI6 che lavora sotto copertura della Universal Exports, si era contraddistinta per il suo budget produttivo di 245 milioni di dollari.

A quanto pare però, a distanza di quattro anni, i costi per la produzione sono ulteriormente lievitati, facendo sì che No Time To Die superasse i 250 milioni di dollari. Dopo il rilancio del personaggio, un’operazione messa in atto a partire dal 2006 con l’arrivo di Daniel Craig, i costi dei vari episodi hanno conosciuto un drastico aumento.

Dai 150 milioni di “Casinò Royale“, si è passati ai 200 di “Quantum of Solace”, fino a raggiungere i 245 di “Spectre”. Quest’ultimo film ha però incassato globalmente 880 milioni di dollari, una cifra decisamente più bassa rispetto agli 1,1 miliardi di “Skyfall”.

È evidente quindi che l’icona cinematografica che non rinuncia mai al suo drink a base di vodka e Martini, (rigorosamente agitato e non mescolato) rappresenti un investimento a buon rendere. Il 25esimo episodio della saga più longeva della storia del cinema, punta quindi decisamente in alto.

Sarà interpretata, inoltre, per la quinta e ultima volta da Daniel Craig, il James Bond più duraturo di tutta la serie, avendo superato due mostri sacri come Roger Moore Sean Connery, che in passato si erano calati nella parte della leggendaria spia inglese rispettivamente per dodici e nove anni.