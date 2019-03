Bond 25, la sequenza d’apertura si girerà a Matera. Rami Malek sarà il villain

Saranno girate a Matera le sequenze di apertura del nuovo film di James Bond. Secondo quanto diffuso da Variety, la capitale europea della cultura 2019 diventerà teatro di una delle più imponenti scene d’azione dell’intera saga. Per il primo ciak bisognerà attendere luglio, mese in cui è previsto l’arrivo di una troupe di circa 500 persone.

Al momento non è ancora possibile conoscere altre informazioni, anche se è presumibile che i luoghi interessati dalle riprese saranno il centro storico, piazza del Duomo, piazza del Sedile e piazza San Francesco. Una volta conclusa la sequenza all’interno della città dei Sassi, il set raggiungerà la Grecia e più precisamente la capitale Atene.

Per quanto riguarda invece altri dettagli su Bond 25, come risaputo ad interpretare il ruolo di James Bond sarà ancora una volta Daniel Craig. Per lui sarà la quinta volta in cui si calerà nei panni dell’agente doppio zero con licenza di uccidere. La regia sarà invece affidata a Cary Fukunaga, che ha preso il posto inizialmente spettante a Danny Boyle. Quest’ultimo ha abbandonato l’incarico dopo una lunga serie di divergenze creative con la casa di produzione.

Per quanto è dato sapere, le maggiori incomprensioni sarebbero sorte tra lui e Barbara Broccoli, la storica produttrice dei film che vedono protagoniste le gesta del celebre agente dell’Intelligence Service d’Oltremanica. Stando agli ultimi rumors, il filmmaker avrebbe voluto far morire James Bond, per dar vita ad un nuovo personaggio più al passo con i tempi. La produttrice non avrebbe però gradito, arrivando a cassare anche l’idea del polacco Tomasz Kot come antagonista della pellicola.

Con l’arrivo di Fukunaga, si torna invece ad un Bond più tradizionale, in cui il villain di turno sarà quasi sicuramente affidato a Rami Malek, fresco vincitore dell’Oscar per “Bohemian Rhapsody“. Ma James Bond è anche simbolo di ricerca e tecnologia dell’avanguardia. Non a caso nel film in uscita il prossimo anno, l’agente dell’MI6 guiderà un’Aston Martin Rapid E, una sportiva elettrica realizzata in edizione limitata.