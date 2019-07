Bond 25, 007 sarà sostituito da una donna di colore

C’è grande attesa per l’ultima avventura che vedrà come protagonista il celebre James Bond. La 25esima pellicola della saga solleva molto interesse, in primo luogo perché sarà l’ultima che vedrà Daniel Craig calarsi nei panni della spia britannica uscita dalla penna di Ian Fleming.

In secondo luogo non manca la curiosità di conoscere quale nuovo incarico verrà affidato all’agente doppio zero con licenza di uccidere. Al momento non si conoscono molti dettagli, ma i rumors dell’ultima ora stanno rilanciando un’indiscrezione che avrebbe dell’incredibile. Un fonte interna alla produzione ha infatti rivelato un retroscena del tutto inedito nella storia di un personaggio che da oltre 50 anni continua ad appassionare i fan della saga.

Stando a quanto diffuso dal Daily Mail, nel film assisteremo ad un evento del tutto inaspettato, mai accaduto in nessun altro episodio della serie. A quanto pare l’attrice di colore Lashana Lynch avrà il compito di rintracciare e far tornare in servizio l’agente più celebre della storia del cinema, che nel frattempo ha deciso di abbandonare l’MI6.

Fin qui nulla di particolare, se non fosse che la stessa spia incaricata di mettersi sulle sue tracce assumerà, seppur temporaneamente, il nome in codice di 007. L’insider ha rivelato che “c’è una scena fondamentale all’inizio del film in cui M dice: ‘Entra pure 007’, e compare Lashana, che è una donna, nera e bellissima”. Sul punto ha precisato che quello a cui assisteremo sarà una “roba da far cadere i popcorn. Bond è ancora Bond, ma è sostituito come 007 da questa splendida donna”.

Si tratterà quindi di un avvicendamento temporaneo ma completamente fuori dagli schemi. I fan più conservatori potranno anche storcere il naso, ma alla fine tireranno un sospiro di sollievo: il loro idolo continuerà ad esistere e non verrà snaturato o sostituito per sempre. Se tutto ciò fosse confermato sarebbe logico arrivare alla conclusione che il franchise sarà destinato ad adeguarsi ai tempi e di conseguenza anche ad evolversi.