"Bla Bla Baby", la nuova commedia di Fausto Brizzi

Il film “Bla Bla Baby“, diretto da Fausto Brizzi, uscirà al cinema giovedì 7 aprile. La nuova commedia di Brizzi ha come protagonisti uno stuolo di poppanti che parlano davvero grazie alla magia degli effetti visivi. “Bla Bla Baby” rappresenta una novità assoluta, un nuovo genere che intreccia spy story, romance e commedia a metà tra Senti chi parla e Baby Boss. L’ immaginazione e la tenerezza sono gli ingredienti principali della pellicola.

Accanto ai più piccoli troviamo un cast di adulti comicamente infantili, i protagonisti Alessandro Preziosi, Matilde Gioli, insieme a Massimo De Lorenzo, Maria Di Biase, Chiara Noschese, Cristiano Caccamo, Nicolas Vaporidis, Nina Torresi, Nico Di Rienzo, Fabrizio Nardi.

Luca, ruolo interpretato da Alessandro Preziosi è un quarantacinquenne che insieme a Celeste e Doriana lavora in un asilo nido aziendale, dopo una vita passata ad inseguire il successo senza mai riuscirci. I tre, ogni giorno, si trovano ad affrontare i continui pianti, urla dei neonati, figli dei dipendenti dell’azienda Green Light. Un giorno, Luca mangia un omogeneizzato alla platessa a casa dell’amico e scienziato Ivano ma scopre che è contaminato. Il giorno dopo, tornato all’asilo dopo non aver chiuso occhio, scopre di riuscire a comprendere cosa dicono quei bambini e grazie a questo potere riuscirà a cambiare la sua vita.

Una commedia per tutta la famiglia dove i veri protagonisti sono i più piccoli che come per magia riusciranno a parlare.

Alessandro Preziosi sarà protagonista anche della serie in 6 episodi La vita bugiarda degli adulti, tratta dal omonimo romanzo di Elena Ferrante, che andrà in onda su Netflix entro la fin del 2022 insieme a Pina Turco e Valeria Golino. Matilde Gioli invece è una delle protagoniste insieme a Luca Argentero di Doc- nelle tue mani, fiction di successo in onda su Raiuno dove interpreta il personaggio di Giulia.