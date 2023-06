"Best Friends Forever", il nuovo film con Ambra Angiolini

Il film Best Friend Forever segna l’esordio alla regia di Andrea Fazzini e Alessandro Pavanelli. Le riprese sono iniziate da poco nella capitale italiana, Roma. Il film è una commedia nera che però si pone come commedia sentimentale. Il titolo del film, che tradotto letteralmente significa Migliori amici per sempre, parla naturalmente dell’amicizia. Un tema ben esaltato dal titolo, un omaggio all’amicizia, sottovalutata, ma sicuramente e spesso migliore dell’amore.

Il cast è una garanzia: Ambra Angiolini, Anna Ferzetti e Massimo Poggio. Ad accompagnare il trio ci sarà anche la partecipazione di Massimo Dapporto, Walter Leonardi e Renato Avallone. Il film è prodotto da World Video Production con Rai Cinema, Adler Entertainment e la francese Bling Flamingo. Ultimo ma non per importanza, si segnala il supporto della Lazio Cinema International.

Ma di che cosa parlare il film? Si è capito che il tema è l’amicizia ma come viene affrontata in questa pellicola che si rivela essere una commedia nera/romantica? La sinossi è la seguente. Il film presenta due protagoniste Anna (Anna Ferzetti) e Virginia (Ambra Angiolini), due grandi amiche da sempre e due donne quarantenni.

La loro lunga amicizia si basa su solide fondamenta, entrambi ridono e scherzano anche in maniera maliziosa soprattutto quando si tratta di conquistare gli uomini. Non sono donne che si vogliono impegnare e mettere su famiglia. Virginia si innamora di più di un uomo alla volta, ma sa che ancora non ha trovato quello giusto, mentre Anna non ne vuole sapere, sa cosa vuole e cosa non vuole e di sicuro non vuole una famiglia al momento.

Ma le loro certezze crollano quando entrambe si innamorano dello stesso uomo, ovvero, Diego (Massimo Poggio). In questi casi, come si dice, in amore e in guerra tutto è lecito. Tra le due inizia una battaglia, che in un primo momento si pone come onesta, ma che poi si trasforma in una guerra fondata anche su colpi bassi. Si arriva anche a non considerare più l’amore ma solo la vittoria. Strappare l’uomo all’altra donna, vincere ad ogni costo.