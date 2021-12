Belli ciao: il nuovo film del duo comico Pio&Amedeo

Il duo comico e irriverente della tv italiana prova a dare un tocco di allegria a queste festività sempre più grigie a causa della pandemia che ormai non ci lascia in pace con una commedia che gioca sugli stereoptipi tra Nord e Sud d’ Italia.

Pio&Amedeo raccontano la storia di due amici di infanzia che si separano perchè uno dei due decide di andare a Milano in cerca di fortuna mentre l’altro resta al sud. Una storia nel film molto simile alla realtà : nati quasi all’unisono all’ospedale di Foggia, oggi vivono uno a Milano e l’altro in un paesino del foggiano. Il duo comico, nel film “Belli ciao” , diretto da Gennaro Nunziante-noto per le regie del precursore Zalone- , sarà nella sale a partire dal primo gennaio.

Una commedia in parte autobiografica in cui il duo interpreta in chiave 3.0 l’eterno dilemma che affligge i giovani meridionali : resto o vado? Con un mood un po’ meno irriverente del solito, in una veste meno crudele e dando il via libera ai buoni sentimenti, con una trama semplice ma destinata a divertire, che non si prende troppo sul serio ma che scherzando dice parecchie verità.

Si gioca sui difetti degli italiani, contrapponendo il Nord e il Sud ma molto spazio viene riservato anche al mondo dei social e degli influencer, ormai parte integrante del mondo del lavoro. Se il Nord – e nello specifico Milano – offre terreno fertile in questo nuovo settore, il Sud resta qualche passo indietro.

Dopo aver deriso certi atteggiamenti snob tipicamente milanesi, Pio e Amedeo comunque concludono che il Sud non è meglio del Nord, né il contrario. “Una comunità funziona quando è governata dalla solidarietà” perchè, semplicemente “bisogna saper campare”.

Ora solo il botteghino potrà dirci se il duo si indirizzerà sulla scia di Zalone o non riuscirà a raggiungere quei fasti.