Asteroid City, svelata la data d’uscita del film di Wes Anderson

L’ultimo lavoro del regista Wes Anderson sarà presentato il 23 maggio al Festival di Cannes. Un mese dopo, il 23 giugno, il film sarà proiettato nei cinema americani. In Italia, invece, è stata svelata da poco la data ufficiale d’uscita del film, ovvero il 14 settembre di quest’anno. Quindi, dopo tre mesi dal suo debutto ufficiale nei cinema americani, farà la sua comparsa anche qui da noi.

Sarà una lunga attesa quella che il pubblico italiano dovrà affrontare, ma potrebbe essere positivo dal momento che quest’estate già si preannuncia essere una stagione molto ricca di titoli: The Flash, in uscita questo 16 giugno con Ezra Miller, Michael Keaton e Ben Affleck; Barbie con Margot Robbie e Ryan Goslin in uscita il 21 luglio; Oppenheimer uscirà questo 21 luglio, con Cillian Murphy, Robert Downey Jr. e Florence Pugh e molti altri film.

La casa di produzione del film, la Focus Feature, sussidiaria di Universal, che si occupa della distribuzione del progetto, ha annunciato la data d’uscita italiana. Il film è ambientato negli anni ’50 in un deserto, dove si svolge ogni anno la Junior Stargazer, una convetion di astronomia. Durante l’evento che accoglie studenti e genitori di tutto il mondo, si organizzano varie gare accademiche alternate a dei momenti di riposo.

Wes Anderson è noto per fondere nelle sue storie romanticismo, dramma e commedia; anche in questo caso il film apparare come una vicenda surreale in cui non mancherà il sarcasmo. Il regista è pronto, quindi, a conquistare il suo pubblico dopo l’uscita del suo film The French Dispatch, del 2021. Nel cast sono presenti tantissimi nomi d’eccezione.

Tra i tanti attori noti troviamo infatti Tom Hanks, Tilda Swinton, Edward Norton, Adrien Brody, Jason Schwartzman, Willem Dafoe, Matt Dillon, Jeff Goldblum, Scarlett Johansson e Margot Robbie. Una lista davvero infinita di celebri star di hollywood. Alla sceneggiatura ritroviamo Wes Anderson con Roman Coppola, mentre la produzione vede alcuni dei collaboratori di lunga data di Wes Anderson, ovvero Steven Rales e Jeremy Dawson. Dopo il 23 maggio si potranno conoscere le opinioni su uno dei film più attesi dell’anno.