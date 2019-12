Arriva al cinema il documentario sull’artista olandese Escher

Cosa ne pensa l’autore

Simona Bernini - Per chi non conosce molto Escher, questo documentario permette di apprezzarlo ed entrare nel suo mondo, non solo quello dell'artista, ma anche dell'uomo, grazie ai suoi scritti e diari che mostrano il suo lato più intimo. Un documentario che aiuta a far luce su questo talento e sui tantissimi modi di esprimersi.