Approfondimento su Arancia Meccanica: il capolavoro e film più violento di Kubrick

Arancia Meccanica, il film nato dal genio di Stanley Kubrick, è tratto dal romanzo di Anthony Burgess, uscito nel 1962. Tema dominante era la violenza unità alla crudezza del personaggio principale che amava infliggere dolore alle vittime. Dal libro è stato tratto il film che è divenuto capolavoro della cultura cinematografica.

Alex de Large, il protagonista, vive in una cittadina britannica. Ascolta Beethoven e Passa le sue serate al Korova Milk Bar, locale fumoso dove beve latte a base di assenzio con i suoi amici. Con i suoi amici denominati, Drughi, gente di bassa lega, forza le abitazioni private e si reca a casa delle persone devastando ogni cosa, e infliggendo pene severe agli inquilini, picchiando la gente per strada, indossando ogni sera un caratteristico costume bianco con un sospensorio.

In una sera di devastante violenza, compiranno un omicidio e Alex catturato dalla polizia, verrà sottoposto ad un trattamento denominato: “trattamento Ludovico“. In pratica, consiste nel guardare immagini per 24 ore di estrema violenza verso il prossimo, animali e quant’altro, tenendogli bloccati gli occhi con dei morsetti, risultato l’attore ebbe la cornea danneggiata, anche se vicino c’era un medico che inumidiva gli occhi con del collirio.

Inizialmente si era pensato a Mick Jagger nel ruolo del protagonista, ma il regista lo negò categoricamente volendo fortemente Malcom Mc Dowell, che non conosceva minimamente Kubrick e si convinse, a fare il film, solo dopo la visione di 2001: Odissea nello spazio. Una delle scene più forti di Arancia meccanica è lo stupro che avviene durante la sequenza nominata “visita a sorpresa.”

In essa irrompono in una casa, aggredendo uno scrittore e violentandone la moglie. La scena fu cosi difficile e in piu riprese che la prima attrice lasciò il ruolo e fu scelta Adrienne Corri; Sesso e violenza sono due degli elementi fondamentali, che concorrono nella realizzazione di Arancia meccanica. Questo lo portò ad essere censurato e vietato ai minori di 18 anni.

Arancia meccanica raggiunse la sala nel 1971 e venne ritirato dalla distribuzione nel 1973. Questo perché lui e la sua famiglia avevano collezionato molte minacce di morte durante gli anni di vita del film. Solo nel 2000, dopo la morte di Stanley Kubrick, Arancia meccanica poté tornare a vivere sul territorio inglese.