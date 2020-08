Antonio Banderas compie 60 anni e fa un annuncio che preoccupa i fan

Antonio Banderas, considerato un sex symbol internazionale, è arrivato alla veneranda età di 60 anni ma ha ricevuto un “regalo” poco invidiabile in occasione del suo sessantesimo compleanno: l’attore, infatti, ha scoperto di essere positivo al virus che sta devastando questo 2020. Raggiunta la fama come “Zorro”, Banderas non manca mai di ricordare che la sua carriera nel mondo del cinema è iniziata casualmente.

Dopo un infortunio, ha dovuto abbandonare il sogno del calcio e ha scelto di iniziare la scuola d’arte drammatica della sua città, Malaga. Si è pagato gli studi facendo il cameriere e il modello, poi si è trasferito a Madrid finchè non verrà notato da colui che ne consacrerà fascino e talento in diverse pellicole degli anni ottanta: il regista Pedro Almodovar fino ad arrivare pian piano alla conquista di Hoolywood negli anni novanta.

Amatissima la sua conturbante versione dell’uomo mascherato, Zorro, al fianco di Catherine Zeta Jones. Dopo alti e bassi al cinema e nella vita – nel 2017 ha avuto bisogno di un intervento chirurgico al cuore, lasciando tutti col fiato sospeso – pare abbia ritrovato l’ amore e ,pareva, la matura serenità ma a quanto sembra per lui i problemi non sono finiti.

Proprio oggi, con un messaggio scritto in spagnolo e che mostra una foto dell’attore da bimbo in bianco e nero, annuncia ai fan di aver scoperto la sua positivià al Coronavirus. Queste le sue parole: “Voglio comunicarvi che oggi, 10 agosto, sono costretto a festeggiare il mio 60 esimo compleanno seguendo la quarantena, poiché sono risultato positivo al Covid-19, causato dal coronavirus. Approfitterò di questo isolamento per leggere, scrivere, riposare e continuare a fare piani per il futuro”.

Il noto attore si dice fiducioso nella ripresa, promettendo di seguire le indicazioni mediche e afferma di voler approfittare di questo isolamento per leggere, scrivere, riposarsi così da continuare a fare piani per cominciare a dare senso ai suoi sessant’anni appena compiuti.

Un anno sfortunato per tanti questo 2020 ma che per Banderas era cominciato con la migliore delle premesse : aveva ricevuto la sua prima candidatura agli Oscar come Miglior attore protagonista grazie alla memorabile performance regalata agli spettatori con “Dolor y Gloria“. Speriamo che finisca tutto al meglio.