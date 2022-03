Foulard, occhiali da sole molto spessi e un grande fascino. Sorpresa presso l’aeroporto Papola-Casale di Brindisi negli scorsi giorni, dove è atterrata la diva del cinema di Hollywood, Angelina Jolie. L’attrice ha cercato di passare inosservata alle persone che si trovavano presso lo scalo pugliese, ma qualcuno l’ha riconosciuta e l’ha salutata. Lei ha ricambiato di buon cuore. Impossibile per una personalità del calibro di Angelina Jolie non passare inosservata.

La donna non si è recata nel capoluogo di provincia adriatico, ma ha proseguito verso Lecce, in particolare avrebbe soggiornato in una struttura ricettiva della marina di Torre Chianca, in provincia di Lecce, località che tra l’altro dista soltanto una trentina di chilometri dalla stessa Brindisi. La struttura scelta dalla Jolie sarebbe immersa nella natura salentina e lì si respirerebbe la solita aria di pace e tranquillità che le terre incontaminate del profondo Salento sanno trasmettere.

Cosa ci fa in Puglia la Jolie

Ormai la Puglia, e il Salento in particolar modo, viene scelto da numerosi Vip come meta ideale per le proprie vacanze. In questo anni molte star internazionali hanno scelto ad esempio la costa adriatica o il nord della provincia di Brindisi per poter trascorrere qualche giorno di relax. Molto in voga anche la costa ionica e adriatica della provincia di Lecce.

Al momento non è dato sapere che cosa sia venuta a fare la Jolie in Puglia. La diva ha soggiornato soltanto per una notte presso la struttura ricettiva in Salento, poi sarebbe ripartita il giorno dopo. Angelina è atterrata a Brindisi lo scorso 28 marzo, ma la notizia della sua visita si è sparsa soltanto in queste ore.

Torre Chianca è una nota marina leccese, che si trova a poca distanza da Casalabate e dal mare cristallino di San Cataldo. Anche in questa zona molti vip e personalità del mondo dello spettacolo stanno acquistando diverse proprietà. La zona è molto nota anche dai turisti stranieri, che esaltano le qualità del Salento ormai in tutto il mondo.