"Alita – Angelo della battaglia" nelle sale cinematografiche italiane

È uscito il 14 febbraio nelle sale cinematografiche italiane “Alita – Angelo della battaglia”, il nuovo ed attesissimo film interpretato dalla famosa attrice americana Rosa Salazar, apparsa anche nel film “Maze Runner – La rivelazione”. Alla regia troviamo Robert Rodriguez, che ha diretto anche “Sin City“, film dal quale ha ottenuto notevole prestigio e fama. La pellicola è prodotta da James Cameron e distribuita dalla 20th Century Fox, i quali nel 2000 hanno acquisito i diritti per la realizzazione del film.

Fanno parte del cast del film, oltre alla statunitense Rosa Salazar, anche Christoph Waltz, Jennifer Connelly, Ed Skrein, Mahershala Ali e Jackie Earle Haley. Alita è un famoso manga realizzato dal maestro Yukito Kishiro nel 1991, adattata poi in anime nel 1993. Nel film gli occhi della Salazar sono stati ingranditi in CGI per dare maggiore sembianza di anime.

Il film è ambientato nel 26° secolo e segue le vicende di Alita, un cyborg che viene rinvenuto in un deposito di rottami da uno scienziato interpretato da Christoph Waltz. Il cyborg non ricorda nulla del suo passato, tranne il duro addestramento nelle arti marziali. Alita diventa una temibile cacciatrice di taglie alla ricerca dei più spietati criminali in circolazione.

Nel 26° secolo nel mondo convivono esseri umani e cyborg ed il commercio di pezzi di ricambio umani e bionici è quotidianità. Nascerà nel corso del film anche l’amore tra Alita ed il suo salvatore, il dottore che l’ha recuperata nella discarica. La durata del film è di 142 minuti.

La critica è molto divisa su questo film e considera la presenza e, di conseguenza, l’unione di personaggi in carne ed ossa e cyborg una sorta di l’unione equilibrismo. A molti, però, questa trovata è piaciuta molto ed è proprio questa caratteristica a rendere il film particolare.