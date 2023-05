Alien torna al cinema dal 29 al 31 maggio

La Lucky Red ha deciso di riproporre sul grande schermo i primi due film della saga di Alien dal 29 al 31 maggio. Per questa occassione è stato realizzato un trailer apposito, che è già possibile andare a vedere sul web. L’Alien Day si tiene ogni anno il 26 aprile. La scelta di questa data non è casuale ma fa riferimento al nome della luna sulla quale sono ambientati i primi due film della saga.

La saga di Alien comprende ben otto film, se si tiene conto anche di prequel, spin-off e altro, altrimenti la saga è definita una quadrilogia, con quattro film intitolati: Alien del 1979, di Ridley Scott, Aliens – Scontro finale del 1986, diretto James Cameron, Alien³ del 1992, diretto da David Fincher ed infine Alien – La clonazione del 1997, diretto dal regista Jean-Pierre Jeunet.

A questi quattro si aggiungono due prequel diretti entrambi da Ridley Scott: il primo intitolato Prometheus del 2012 e il secondo intitolato Alien: Covenant del 2017. Esistono anche altri due spin-off, nati dal crossover con un altro noto franchise, ovvero, Predator. Da questa unione sono nati: Alien vs. Predator del 2004 e Aliens vs. Predator del 2007, entrambi diretti da Colin e Greg Strause.

In totale, esistono, quindi, ben otto film del franchise di Alien. Eppure potrebbero aumentare, infatti sono in atto alcuni lavori a riguardo. Già dopo l’uscita del quarto film di Alien, nel 1997, il regista Joss Whedon aveva preso in considerazione l’idea di girare un quinto film, ma il tutto saltò alla fine. Anche il regista James Cameron aveva avuto per un po’ di tempo l’idea di mettere mano alla saga, ma anche lui mollò alla fine, per non andare a rovinarne la sacralità.

Ma a quanto pare la saga di Alien è destinata a continuare; è, infatti, in arrivo un terzo prequel, diretto da Scott; ancora non ci sono date a riguardo. Oltre al prequel, sembra esserci la possibiltà di un nuovo film sotto la regia di Fede Álvarez, con una storia che, però, non presenterà nessuna connessione con tutti gli altri film della saga. Si sa già il possibile titolo: Alien: Romulus.