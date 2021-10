Alec Baldwin spara sul set del film "Rust" e uccide accidentalmente la direttrice della fotografia

Si è registrato una vera e propria tragedia sul set di Bonanza Creek Ranch del film western “Rust“, girato in New Mexico, stato del Sudovest degli Stati Uniti con capitale Santa Fe. Sia il sito “TMZ” che “Afp” rivelano che Alec Baldwin, tra l’altro co-produttore della pellicola, avrebbe premuto il grilletto della pistola di scena dalla quale sarebbero partiti svariati colpi.

Secondo le prime ricostruzioni, in questo incidente sarebbe morta la direttrice della fotografia, Halyna Hutchins di 42 anni. A confermare questa tragedia ci pensa Egypt Mortimer, regista di “Archenemy”: “Sono così triste per aver perso Halyna. E così infuriato che questo potesse accadere su un set. Era un talento brillante, assolutamente dedito all’arte e al cinema”. L’attore Joseph “Joe” Manganiello, che ha recitato appunto in “Archenemy”, definisce la donna come una persona dal talento incredibile.

Nella sparatoria sarebbe rimasto ferito anche il regista Joel Souza, ma al momento non si hanno ulteriori dettagli sulle sue condizioni. Per gli inquirenti, che hanno visitato il set ubicato in New Mexico, il dramma sarebbe stato causato da una pistola che, ovviamente, doveva essere con i proiettili a salve.

“Gli investigatori stanno cercando di scoprire che tipo di proiettile è stato sparato e in che modo” si legge nel comunicato dello sceriffo di Santa Fe e Hutchins e Souza: “Sono stati colpiti quando Baldwin ha scaricato la pistola”. Il “Santa Fe New Mexican”, il sito e quotidiano locale, rivela che Alec Baldwin è stato visto giovedì fuori dall’ufficio dello sceriffo in lacrime e sotto choc, ma i tentativi di ottenere una dichiarazione da lui non hanno avuto successo.

Sempre lo sceriffo, Juan Rios, afferma che le indagini stanno andando avanti e nessuna accusa, almeno fino a questo momento, è stata depositata in merito a questo incidente. I testimoni continuano ad essere interrogati dagli investigatori.